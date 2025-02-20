Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık

Şampiyonluk yolunda önemli bir kadroları olduğunu aktaran Buruk, "Avrupa Ligi’nde başladığımızda aldığımız skorlarla ilk 8’in içine yaklaşmıştı. Malmö’de son dakikada golü yedik. Burada Kiev maçında 3-1’den verdik. Son 16’ya daha güçlü girebilirdik. Kadro yapımız biraz zorlaştırdı. Transfer döneminde zorlandığımız yerler olabiliyor. Burada kalmak istemeyen oyuncular oldu. Biz 3 tane oyuncu yazabiliyoruz. Sezon başında planladığımızın dışında gelişen şeyler oldu. Oyuncu sizle oynamak istemiyorum dedikten sonra tutamadık. Yazamadığımız önemli oyuncular oldu. Lemina gibi önemli bir ismi yazamadık. Ahmed Kutucu ve Eren geç geldi. Lig için önemli bir kadroya sahibiz ama burada her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Geciken yerler oluyor. Önümüzdeki sene için bu sene bize ders olacak. Amacımız şampiyon olmak. Derbide farkı 9 puana getirmek ve ikili averajla bunu daha getirmek bizim elimizde. Doğrudan Şampiyonlar Ligi’nde olmakla bağlantılı bir şey. Önemli bir kadro kurduk. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi planlarını bu seneden yapabileceğimiz bir durum olur. Her zaman istediğiniz oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Türkiye olarak sıkıntılarımız var. Oyuncuların ilk isteği Avrupa’daki 5 büyük lig. Bizim gibi büyük takımların şansızlıklarından biri bu. Türkiye’yi hedef olarak görmeyen oyuncular olabiliyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir kadromuz var” şeklinde konuştu.