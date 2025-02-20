İmamoğlu uyardı! İstanbullular yarın sabaha dikkat

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul Valiliğinin yarın da okulların tatil edilmesi kararını yerinde bulduğunu söyledi.

Kentteki tüm kurum ve kuruluşların kar yağışına karşı büyük mücadele yürüttüklerini dile getiren İmamoğlu, AKOM'daki uzmanlardan ve meteorolojiden alınan raporlar doğrultusunda kentte yarın sabah itibarıyla daha etkin bir kar yağışının görülmesinin beklendiğini ifade etti.

İmamoğlu, yarın sabah erken saatlerde başlayacak yoğun kar yağışının cumartesiyi de kapsayacak şekilde devam edeceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Özellikle yarın sabah erken saatlerde yoğun biçimde artması beklenen kar yağışından ötürü lütfen vatandaşlarımız zorda kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmasınlar, çıkacaklarsa da donanımları kar ve kış koşullarına uygunsa çıksınlar. Toplu taşımayı kullanmalarını öneriyoruz." dedi.