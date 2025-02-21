Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor | Dış Haberler

        ABD Basını: ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor

        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'nın sahip olduğu değerli madenlere ilişkin talepte bulunmuş ve bu konuda bir anlaşma teklif etmişti. Teklif, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından reddedildi. ABD basınının ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, iki ülke arasında yenilenmiş teklif üzerinden müzakereler yürütülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 01:34 Güncelleme: 21.02.2025 - 01:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda, Ukrayna'nın sahip olduğu nadir madenler konusunda bir talepte bulunmuş ve Ukrayna'ya yapılan yardımlar karşılığında bu madenlerden istifade etmesi gerektiğini belirtmişti.

        Donald Trump'ın talebi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından abartılı bulundu. Zelenskiy "ABD bize 67 milyar dolar silah yardımı; 31 milyar dolar da maddi yardımda bulundu. 500 milyar dolar üzerinden yürütülen konuşmalar ciddi değil. Ülkemi satamam." diyerek Trump'ın teklifini reddetti.

        TRUMP: ANLAŞMAYI CANLANDIRACAĞIM

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın teklifi reddettiğini doğrulayarak "Anlaşmamız vardı ancak vazgeçtiler." dedi.

        Trump diğer yandan "Sanıyorum ki anlaşmayı canlandıracağım. Ne olacağını göreceğiz." diyerek, madenler üzerinde yeni bir anlaşma sağlanabileceğini işaret etti.

        REKLAM

        ABD merkezli Axios haber ajansının ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, maden anlaşmasının yenilenmiş hâli, iki ülke arasında müzakere edilmeye başlandı.

        Yetkililer, anlaşma konusunda ilerleme olduğunu belirtirken, yenilenmiş anlaşma taslağının Ukrayna kanunlarına uyumu da sağlandı.

        ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Zelenskiy görüşmesi

        Keith Kellogg ile Zelenskiy arasındaki görüşmede de madenler konusunun ele alındığı iddia edildi. Zelenskiy, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görüşmenin verimli geçtiğini belirtirken, önemli detayların ele alındığını açıkladı.

        Zelenskiy daha sonra yaptığı açıklamada ise "Kellogg ile olan görüşme Washington'la anlaşma konusunda umut veriyor. Sağlam bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Konunun hızlı ve ihtiyatlı bir şekilde tamamlanması doğrultusunda talimat verdim." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti