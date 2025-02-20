Anderlecht - Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu: İşte yaşananlar!
UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht-Fenerbahçe maçı 7. dakikada durdu. Hakemler ve futbolcular, tribünde Fenerbahçe taraftarlarına yapılan saldırı sonrası soyunma odasına gitti. Olayların yatışmasının ardından futbolcular ve hakem ekibi sahaya geri çıktı ve mücadele kaldığı yerden devam etti
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk oldu.
Sarı-lacivertliler maçın hemen başında 4. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ederken dikkat çeken bir olay yaşandı.
HAKEM SOYUNMA ODASINA GİTTİ
8. dakikada tribünlerde yaşanan bir kargaşa sonrası futbolcular, olay bölgesine doğru koştu.
Hakem ise karşılaşmaya ara verdi ve yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti. İki takım futbolcuları da hakemin kararı sonrası soyunma odasının yolunu tuttu.
ANONS YAPILDI
Öte yandan stadyumda seyircilerin "ırkçı" davranışlarını durdurması için anons yapıldı. Anonsta şu ifadeler kullanıldı:
"Lütfen dikkat, bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem, maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın"
IRKÇILIK İDDİASI
Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel'e yapılan ırkçılık sonrası olayların çıktığı da iddialar arasında.
HAKEM VE FUTBOLCULAR GERİ DÖNDÜ
Yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından hakem ve futbolcular sahaya geldi ve müsabaka kaldığı yerden yeniden başladı.