Kayseri'de telefonla 440 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı Kayseri'de kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefonla aradığı 2 kişiyi "kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığı" yalanıyla toplam 440 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2025 - 00:49 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:49 facebook

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