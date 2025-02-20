Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...

Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde eğitime ara verildi. İşte eğitime ara verilen iller...

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul'daki tüm okulların 21 Şubat günü de tatil edildiğini açıkladı.

BURSA

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir (1) gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.