İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 lira olarak belirlendiğini açıkladı
Giriş: 20.02.2025 - 13:26 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:40
Ramazan ayına sayılı günler kala, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara'da 250 gram pidenin fiyatını açıkladı.
Geçen sene 250 gram ramazan pidesi İstanbul, Ankara ve Antalya'da 15 TL iken yüzde 33 zamla yeni fiyatın 20 TL olarak belirlendi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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