Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.781,99 %0,19
        DOLAR 36,3190 %0,05
        EURO 38,0170 %0,39
        GRAM ALTIN 3.448,80 %0,67
        FAİZ 39,39 %-0,28
        GÜMÜŞ GRAM 38,75 %1,36
        BITCOIN 97.269,00 %0,99
        GBP/TRY 45,8738 %0,35
        EUR/USD 1,0440 %0,16
        BRENT 76,10 %0,08
        ÇEYREK ALTIN 5.638,79 %0,67
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu - Alışveriş Haberleri

        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

        Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 lira olarak belirlendiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:26 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        ABONE OL

        Ramazan ayına sayılı günler kala, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara'da 250 gram pidenin fiyatını açıkladı.

        Geçen sene 250 gram ramazan pidesi İstanbul, Ankara ve Antalya'da 15 TL iken yüzde 33 zamla yeni fiyatın 20 TL olarak belirlendi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti