Emlak Konut'un kampanyasında yer alan projeler
Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını belli oldu. Kampanya İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de yer alan 25 projeyi kapsıyor. İşte o projeler ve ödeme seçenekleri...
Yenişehir Evleri Arnavutköy - İstanbul / Arnavutköy
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ortaklığıyla yapılıyor.
Yeni Fikirtepe - İstanbul / Kadıköy
Emlak Konut tarafından yapılıyor.
Balıkesir Emlak Konutları - Balıkesir / Altıeylül
Emlak Konut tarafından yapılıyor.
Kuzey Adalar Kartal - İstanbul / Kartal
Emlak Konut ve ŞUA İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
Allsancak - İzmir / Konak
Emlak Konut ile Pekintaş Yapı ve Burakcan İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
Başakşehir Avrasya Konutları Cadde - İstanbul / Başakşehir
Emlak Konut ve Fuzul GYO ortaklığıyla yapılıyor.
Batı Yakası - İstanbul / Kartal
Emlak Konut ve Yıldızlar İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
Barbaros 48 - İstanbul / Beşiktaş
Emlak Konut ve Fuzul GYO ortaklığıyla yapılıyor.
Ebruli Kayaşehir - İstanbul / Başakşehir
Emlak Konut ve Ebruli İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
Evora İzmir - İzmir / Konak
Emlak Konut, Teknik Yapı ve Halk GYO ortaklığıyla yapılıyor.
Gölyaka İstanbul - İstanbul / Avcılar
Emlak Konut ve Özerka ortaklığıyla yapılıyor.
Hayat Flora - İstanbul / Küçükçekmece
Emlak Konut ve Özak GYO ortaklığıyla yapılıyor.
Majör Gölyaka - İstanbul / Avcılar
Emlak Konut ve Cevahir Yapı ortaklığıyla yapılıyor.
Meydan Başakşehir - İstanbul / Başakşehir
Emlak Konut ile İntek Konut, Som Yapı, Nur Group ve Hak Global ortaklığıyla yapılıyor.
Nezihpark Bahçekent - İstanbul / Başakşehir
Emlak Konut ve Aydur İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
Nidapark İstinye - İstanbul / Sarıyer
Emlak Konut ve Tahincioğlu ortaklığıyla yapılıyor.
Park Yaşam Antalya - Antalya / Aksu
Emlak Konut ve İzka İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
Park Yaşam Çınarköy - İstanbul / Çekmeköy
Emlak Konut tarafından yapılıyor.
Senfoni Etiler - İstanbul / Beşiktaş
Emlak Konut ile Yiğit Group ve Kubba İnşaat ortaklığıyla yapılıyor.
Tual Asya - İstanbul / Sancaktepe
Emlak Konut ile Dağ Holding ortaklığıyla yapılıyor.
Tual Gölyaka - İstanbul / Avcılar
Emlak Konut ile Dağ Holding ortaklığıyla yapılıyor.
Vadi Panorama - İstanbul / Başakşehir
Emlak Konut tarafından yapılıyor.
Yeni Levent - İstanbul / Sarıyer
Emlak Konut ile Dap Yapı ortaklığıyla yapılıyor.
Göktürk Kemer Evleri - İstanbul / Eyüpsultan
Emlak Konut tarafından yapılıyor.
Odak İstanbul - İstanbul / Bağcılar
Projenin detayları paylaşılmadı.
Emlak Konut'un duyurduğu kampanyada bulunan projelerinin teslim tarihleri konusunda ise bu yıl teslim edilecek projeler olduğu gibi 3 yıla kadar sürecek projelerin de olduğu belirtildi.
Ödeme için 3 farklı yöntem bulunuyor. Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği yer alıyor. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. İkinci modelde, peşinat alınıyor. İlk 12 ay boyunca taksit ödemelerini Emlak Konut karşılıyor. Bu modelde aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı var. Üçüncü modelde ise 120 aya kadar leasing destekli finansman modeli sunuluyor.