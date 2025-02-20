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        Haberler Dünya ABD: Trump Zelenskiy'le ilgili hayal kırıklığı yaşadı | Dış Haberler

        ABD: Trump Zelenskiy'le ilgili hayal kırıklığı yaşadı

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy konusunda hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.02.2025 - 22:29 Güncelleme: 20.02.2025 - 23:06
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        ABD: Trump Zelenskiy'le ilgili hayal kırıklığı yaşadı
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        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, düzenlenen basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le ilgili açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'nin barış masasına gelmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken, Zelenskiy'nin son noktada masaya geleceğini iddia etti.

        Waltz konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

        "Başkan Trump'ın hayal kırıklığı çok yönlü... Öncelikle ABD halkı ve ABD'li vergi mükelleflerinin yaptıkları için bir teşekkür gelmeliydi. Ayrıca Başkan Trump'ın ilk döneminde yaptıkları için de bir teşekkür olmalıydı. Açıkça söylemek gerekirse Kiev'den gelen bazı söylemler Başkan Trump'a hakaretti ve bu kabul edilemez."

        Waltz ayrıca "Dünyada Putin'e Şi'ye ve Kim Jong Un'a karşı koyabilecek biri varsa o da Donald Trump'tır." diyerek Trump'ın diplomaside yumuşak bir siyaset izlemediğini işaret etti.

        MACRON'DAN TRUMP AÇIKLAMASI

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD yönetiminin Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması gerektiğini savunduğu bir dönemde, "kimse Ukrayna için 'NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne (AB) girme hakkı yok' diyemez." ifadesini kullandı.

        Macron, sosyal medyada yaptığı canlı yayında, Ukrayna’ya ilişkin soruları yanıtladı.

        Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı "Avrupa’daki seçimleri manipüle ederek, Kuzey Kore askerlerini sahaya sürerek, siber saldırılar düzenleyerek, İran’la işbirliği yaparak" halihazırda "küreselleştirdiğini" ileri süren Macron, Ukrayna’daki barış sürecinin Avrupa için önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

        "Biz barış istiyoruz ancak Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelen bir ateşkes istemiyoruz." ifadesini kullanan Macron, bu konuda Rusya lehine ödün verilmemesi gerektiğine işaret etti.

        Macron, Rusya-ABD arasında artan ve Avrupalı devletlerin masa dışında kalmak istemediği Ukrayna müzakerelerine ilişkin daha sıkı pazarlıkların yapılması gerektiğini belirterek, "(ABD Başkanı Donald Trump'a) Şunu söyleyeceğim: Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil. Putin karşısında zayıf olursan, Çin'e karşı nasıl inandırıcı olabilirsin?" dedi.

        Öte yandan Ukrayna’da barış koşullarının Avrupa güvenliği için önemli olduğunu ve Rusya’nın bir başka Avrupa ülkesine daha saldırmaması konusunda caydırıcı güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini vurgulayan Macron, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği konusuna da değindi.

        Macron, "Şu an içinde bulunduğumuz durumda hiç kimsenin Ukrayna'nın, 'AB'ye veya NATO'ya girme hakkı yok' demeye hakkı yok." ifadelerini kullandı.

        Macron'un açıklamaları, ABD yönetiminin Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması gerektiğini savunduğu, Ukrayna’da barış müzakerelerine ilişkin diplomatik temasların arttığı ve olası bir ateşkes durumunda Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin Avrupalı devletlerin gündeminde olduğu bir dönemde geldi.

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