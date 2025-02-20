ABD: Trump Zelenskiy'le ilgili hayal kırıklığı yaşadı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, düzenlenen basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'nin barış masasına gelmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken, Zelenskiy'nin son noktada masaya geleceğini iddia etti.

Waltz konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Trump'ın hayal kırıklığı çok yönlü... Öncelikle ABD halkı ve ABD'li vergi mükelleflerinin yaptıkları için bir teşekkür gelmeliydi. Ayrıca Başkan Trump'ın ilk döneminde yaptıkları için de bir teşekkür olmalıydı. Açıkça söylemek gerekirse Kiev'den gelen bazı söylemler Başkan Trump'a hakaretti ve bu kabul edilemez."

Waltz ayrıca "Dünyada Putin'e Şi'ye ve Kim Jong Un'a karşı koyabilecek biri varsa o da Donald Trump'tır." diyerek Trump'ın diplomaside yumuşak bir siyaset izlemediğini işaret etti.

MACRON'DAN TRUMP AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD yönetiminin Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması gerektiğini savunduğu bir dönemde, "kimse Ukrayna için 'NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne (AB) girme hakkı yok' diyemez." ifadesini kullandı.

Macron, sosyal medyada yaptığı canlı yayında, Ukrayna’ya ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı "Avrupa’daki seçimleri manipüle ederek, Kuzey Kore askerlerini sahaya sürerek, siber saldırılar düzenleyerek, İran’la işbirliği yaparak" halihazırda "küreselleştirdiğini" ileri süren Macron, Ukrayna’daki barış sürecinin Avrupa için önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

"Biz barış istiyoruz ancak Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelen bir ateşkes istemiyoruz." ifadesini kullanan Macron, bu konuda Rusya lehine ödün verilmemesi gerektiğine işaret etti.

Macron, Rusya-ABD arasında artan ve Avrupalı devletlerin masa dışında kalmak istemediği Ukrayna müzakerelerine ilişkin daha sıkı pazarlıkların yapılması gerektiğini belirterek, "(ABD Başkanı Donald Trump'a) Şunu söyleyeceğim: Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil. Putin karşısında zayıf olursan, Çin'e karşı nasıl inandırıcı olabilirsin?" dedi.