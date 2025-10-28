Ankara - Kırıkkale kaç kilometre? Ankara - Kırıkkale arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Başkent Ankara'nın hemen yanı başında, adeta onun sanayi ve üretimle atan kalbi gibi duran Kırıkkale, iki şehir arasındaki mesafenin kısalığıyla neredeyse bir bütün haline gelmiştir. Bir yanda Türkiye'nin idari merkezi, diğer yanda ise Cumhuriyet'in ilk yıllarında savunma sanayisinin temellerinin atıldığı bir sanayi şehri... Bu iç içe geçmişlik, iki şehir arasındaki yolu, bir seyahat rotasından çok, günlük bir gidiş geliş koridoruna dönüştürmüştür. Peki, bu iki komşu şehri ayıran kilometreler ve dakikalar gerçekte ne kadar?
Ankara ve Kırıkkale arasındaki yol, sadece iki il merkezini birbirine bağlayan bir güzergah değil, aynı zamanda başkentin Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya ve hatta İç Anadolu'nun kalbine açılan ana atardamarıdır. Her gün on binlerce aracın, memurun, öğrencinin ve sanayicinin mekik dokuduğu bu rota, bir yolculuktan çok, bir metropol ile onun en önemli uydu kentlerinden biri arasındaki günlük bir rutini ifade eder. Geleneksel karayoluna Yüksek Hızlı Tren'in eklenmesiyle adeta "şehir içi" bir hatta dönüşen bu bağlantıyı, bu yazıda tüm yönleriyle, farklı ulaşım seçeneklerinin sunduğu zaman ve konfor avantajlarıyla birlikte inceliyoruz.
ANKARA - KIRIKKALE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?
Ankara ile Kırıkkale arasındaki mesafe, başkentin merkezi bir noktasından yola çıkıldığı varsayılarak hesaplandığında oldukça kısadır. Ankara'nın kalbi sayılan Kızılay'dan Kırıkkale şehir merkezine olan karayolu mesafesi, kullanılan güzergaha göre küçük oynamalarla birlikte ortalama 78 kilometredir.
Bu mesafe, iki büyük ve komşu il merkezi arasındaki en kısa mesafelerden biridir. Bu durum, iki şehir arasında yoğun bir sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim olmasına olanak tanır. Dolayısıyla, Ankara - Kırıkkale kaç kilometre sorusunun yanıtı, bu iki şehrin neden "etle tırnak gibi" olduğunu da coğrafi olarak açıklamaktadır. Ankara - Kırıkkale kaç km planlaması yaparken, 80 kilometrenin altında, son derece konforlu ve kısa bir yolculuğa hazırlıklı olabilirsiniz.
ANKARA - KIRIKKALE ARASI MESAFE NE KADAR? (ÖZEL ARAÇLA)
Özel araçla seyahat edecekler için Ankara - Kırıkkale arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahı da içerir. Yolculuk, tamamı yüksek standartlı, bölünmüş (çift şeritli) ve aydınlatmalı olan D200/E88 karayolu, yani halk arasında bilinen adıyla "Samsun Yolu" üzerinden gerçekleşir.
Güzergah şu şekildedir:
Yol boyunca çok sayıda dinlenme tesisi, benzin istasyonu ve restoran bulunmaktadır. Yol kalitesinin yüksek olması, yolculuğu son derece güvenli ve konforlu kılmaktadır.
ANKARA - KIRIKKALE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Ankara ile Kırıkkale arasındaki kısa mesafe, birçok farklı ulaşım alternatifiyle ve çok kısa sürelerde kat edilebilmektedir. Ankara - Kırıkkale ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen araca göre şu şekilde değişir:
Ankara'ya bu kadar yakın olan Kırıkkale'nin tarihi, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve sanayileşme hamleleriyle iç içedir. 1920'li yıllara kadar küçük bir köy olan Kırıkkale'nin kaderi, genç Cumhuriyet'in ulusal savunma sanayisini kurma kararıyla değişmiştir. Stratejik olarak başkente yakın ancak korunaklı bir konumda olması nedeniyle, Türkiye'nin ilk ve en önemli silah ve mühimmat fabrikaları olan Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tesisleri burada kurulmuştur. Şehir, bu fabrikaların etrafında planlı bir şekilde büyümüş ve gelişmiştir. Bu nedenle Kırıkkale, bir "Cumhuriyet Şehri" kimliğine sahiptir ve Türkiye'nin savunma sanayisinin kalbi olarak anılır.