Ankara - Kırıkkale kaç kilometre? Ankara - Kırıkkale arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Ankara ve Kırıkkale arasındaki yol, sadece iki il merkezini birbirine bağlayan bir güzergah değil, aynı zamanda başkentin Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya ve hatta İç Anadolu'nun kalbine açılan ana atardamarıdır. Her gün on binlerce aracın, memurun, öğrencinin ve sanayicinin mekik dokuduğu bu rota, bir yolculuktan çok, bir metropol ile onun en önemli uydu kentlerinden biri arasındaki günlük bir rutini ifade eder. Geleneksel karayoluna Yüksek Hızlı Tren'in eklenmesiyle adeta "şehir içi" bir hatta dönüşen bu bağlantıyı, bu yazıda tüm yönleriyle, farklı ulaşım seçeneklerinin sunduğu zaman ve konfor avantajlarıyla birlikte inceliyoruz.

ANKARA - KIRIKKALE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Ankara ile Kırıkkale arasındaki mesafe, başkentin merkezi bir noktasından yola çıkıldığı varsayılarak hesaplandığında oldukça kısadır. Ankara'nın kalbi sayılan Kızılay'dan Kırıkkale şehir merkezine olan karayolu mesafesi, kullanılan güzergaha göre küçük oynamalarla birlikte ortalama 78 kilometredir.

Bu mesafe, iki büyük ve komşu il merkezi arasındaki en kısa mesafelerden biridir. Bu durum, iki şehir arasında yoğun bir sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim olmasına olanak tanır. Dolayısıyla, Ankara - Kırıkkale kaç kilometre sorusunun yanıtı, bu iki şehrin neden "etle tırnak gibi" olduğunu da coğrafi olarak açıklamaktadır. Ankara - Kırıkkale kaç km planlaması yaparken, 80 kilometrenin altında, son derece konforlu ve kısa bir yolculuğa hazırlıklı olabilirsiniz.