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        Haberler Gündem ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA CANLI VE ANLIK OY ORANLARI! 31 Mart 2024 Anlık ilçe ilçe Ankara seçim sonuçları ile hangi aday kazandı, Yavaş mı Altınok mu?

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları son dakika canlı dakika dakika oy oranları takip ekranı! Ankara Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı?

        Türkiye'nin 81 ilinde oy verme sürecinin sona ermesiyle birlikte il il sonuçlar gelmeye başladı. Ankara'da yerel seçim için kayıtlı seçmen sayısı, 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. Son dakika verilerine göre Ankara'da sandıkların yüzde 20.5'i açıldı. Peki 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları açıklandı mı? Ankara seçim sonuçları ile kim kazandı? İşte Ankara seçim sonuçları canlı oy oranları 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 21:57 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:57
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        Ankara seçim sonuçları ile canlı oy oranları dakika dakika güncelleniyor. AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, CHP'nin adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım oy oranları canlı olarak merak ediliyor. Peki 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları açıklandı mı, son durum ne? Ankara Belediye Başkanı kim oldu, seçim sonuçları ile kim kazandı, AK Parti mi CHP mi?

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        ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

        YSK'nın seçim yasağını kaldırılmasıyla Ankara canlı yerel seçim sonuçları takibi başladı.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş ile AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olan Turgut Altınok arasında geçmesi beklenen seçim yarışında saat: 20.24 itibariyle CHP adayı Yavaş yüzde 57.28, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı yüzde 35.25. Mansur Yavaş, "Tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

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        Anlık ve kesin olmayan sonuçlara göre şu anda;

        Başkent'te sandıklar saat 17.00'de açıldı. Oy sayımı devam ediyor. 25 ilçesi olan Ankara'da Yavaş ile Altınok arasında geçmesi beklenen yarışta, saat: 21.56 itibariyle Yavaş yüzde 58,61, Altınok ise 33,55 oy oranına ulaştı.

        CHP % 58,61

        AK PARTİ %33,55

        ANKARA CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

        Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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