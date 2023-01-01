Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri etaplar halinde devam ediyor. Gözler Başkent'te düzenlenecek kura çekimine çevrildi. Ankara TOKİ kura çekilişi ile 18 bin 450 konut hak sahiplerine ulaşacak. İşte Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları hakkında detaylar...