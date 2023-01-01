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TOKİ Ankara kura çekimi bekleniyor... TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara TOKİ kura takvimi belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak adlandırılan İlk Evim sosyal konut projesinde 5. etap kura çekimleri başladı. TOKİ Ankara kura çekimi Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde gerçekleştirilecek. İşte 2+1 3+1 evlerin 18 bin 450 konutluk TOKİ Ankara kura sonuçları ile ilgili detaylar...

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  • Ankara TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri etaplar halinde devam ediyor. Gözler Başkent'te düzenlenecek kura çekimine çevrildi. Ankara TOKİ kura çekilişi ile 18 bin 450 konut hak sahiplerine ulaşacak. İşte Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları hakkında detaylar...
  • Ankara TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ 5. ETAP KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ YAYINLANDI!

    Beşinci etap TOKİ kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak.

    20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize’den başlayan beşinci etap TOKİ kura çekilişi 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.
  • Ankara TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

    12 ilde gerçekleştirilecek  TOKİ kura çekimi ile 44 bin 303 konutun hak sahibi belirlenecek. İşte, 5. etap TOKİ kura çekilişi tarihleri...

    2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

    2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

    6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

    7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

    10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut
  • Ankara TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ 2-12 OCAK ARASINDA OLACAK

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." ifadeleriyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını resmî sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
  • Ankara TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • Ankara TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? 2023 TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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