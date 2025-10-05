Ankara'da bazı yollar bugün düzenlenecek iki ayrı etkinlik nedeniyle sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, ‘’3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu’’ nedeniyle saat 07.30'dan itibaren, ‘’Gazze Kararlılık Yürüyüşü’’ dolayısıyla saat 08.00'den itibaren birçok yol araç trafiğine kapatıldı. İşte, 5 Ekim 2025 Ankara’da trafiğe kapalı yollar…