        Ankara - Van kaç kilometre? Ankara - Van arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ankara - Van kaç kilometre? Ankara - Van arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Türkiye'nin kalbi Ankara'dan, ülkenin en doğusundaki masmavi denizi andıran gölün kıyısındaki Van'a uzanan yolculuk, sadece bir seyahat değil, Anadolu'yu bir baştan bir başa kat eden epik bir serüvendir. Bir yanda Cumhuriyet'in kurulduğu bozkırın ortasındaki başkent, diğer yanda Urartu medeniyetinin beşiği, Van Gölü'nün sodalı sularıyla çevrili, bambaşka bir coğrafya... Peki, bu iki köklü ve farklı karakterdeki şehri ayıran binlerce kilometrelik mesafe, hangi yollarla ve ne kadar sürede aşılır? Detaylar yazımızda…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:44
        Ankara - Van kaç kilometre?
        Ankara'nın düzenli caddelerinden yola çıkıp, İç Anadolu'nun buğday tarlalarını, Doğu'nun sarp dağlarını ve Fırat'ın kollarını aşarak, Van'a ulaşmak, Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliğini en çıplak haliyle deneyimlemektir. Bu, modern hızın temsilcisi uçak yolculuğundan, nostaljik bir macera sunan Van Gölü Ekspresi'ne, karayolunun yorucu ama keşif dolu temposuna kadar pek çok farklı ruh hali sunan bir rotadır. Bu yazıda, Ankara-Van arasındaki mesafeyi, sadece rakamlarla değil, her bir ulaşım modunun sunduğu benzersiz deneyimler, avantajlar ve dezavantajlarla birlikte ele alacağız. İşte detaylar…

        ANKARA - VAN KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Ankara ile Van arasındaki mesafe, Türkiye'nin en uzun şehirlerarası güzergahlarından birini oluşturur. Karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve standart kabul edilen rota üzerinden ölçüldüğünde, Ankara'nın merkezi bir noktasından Van şehir merkezine olan uzaklık yaklaşık olarak 1.250 kilometredir.

        Bu muazzam mesafe, ülkenin batısı ile doğusu arasında ne kadar büyük bir coğrafi yayılım olduğunu en net şekilde ortaya koyar. Bu nedenle, Ankara - Van kaç kilometre sorusunun yanıtı, kısa sürede tamamlanabilecek bir yolculuktan ziyade, ciddi bir planlama ve zaman gerektiren, uzun soluklu bir seyahate işaret eder. Planlama yaparken Ankara - Van kaç km sorusunu 1.250 km olarak baz almak, yolculuğun gerektireceği zaman ve eforu doğru bir şekilde öngörmenizi sağlar.

        ANKARA - VAN ARASI MESAFE NE KADAR? (KARAYOLU GÜZERGAHI)

        Özel araçla bu uzun yolculuğa çıkmayı planlayanlar için Ankara - Van arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahın detaylarını da içerir. En yaygın ve standart rota, İç Anadolu'yu Doğu Anadolu'ya bağlayan ana devlet yolları üzerinden ilerler.

        Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir:

        • Ankara'dan Sivas'a: Ankara'dan D200/E88 karayolu (Samsun Yolu) üzerinden Yozgat'ı geçerek Sivas'a ulaşılır. Bu etap yaklaşık 440 kilometredir.
        • Sivas'tan Malatya'ya: Sivas'tan güneydoğu yönünde D850 karayolu takip edilerek Malatya'ya varılır. Bu kısım yaklaşık 245 kilometredir.
        • Malatya'dan Van'a: Yolculuğun son ve en uzun etabı buradan başlar. Malatya'dan sonra sırasıyla Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis'in Tatvan ilçesi geçilir. Tatvan'dan sonra Van Gölü'nün güney kıyısı takip edilerek Gevaş üzerinden Van şehir merkezine ulaşılır. Bu son etap yaklaşık 565 kilometredir.

        Bu rota, yol kalitesi genel olarak iyi olsa da, özellikle Doğu Anadolu'nun dağlık coğrafyasından geçtiği için virajlı ve rakım değişikliği bol olan bölümler içerir. Bu nedenle yolculuğun tek günde tamamlanması tavsiye edilmez; genellikle Sivas veya Malatya gibi şehirlerde bir gece konaklama yapılarak iki güne bölünür.

        ANKARA - VAN NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Ankara - Van ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına göre dramatik bir şekilde değişmektedir.

        • Özel Araçla: Yaklaşık 1.250 kilometrelik bu uzun yolculuk, sadece sürüş süresi olarak hesaplandığında bile en az 15 ila 17 saat sürer. Molalar, yemek ve trafik gibi faktörler eklendiğinde, bu sürenin 20 saate yaklaşması olasıdır. Bu nedenle özel araçla yolculuk genellikle 2 gün olarak planlanmalıdır.
        • Otobüsle: Ankara (AŞTİ) ile Van Otogarı arasında düzenli olarak sefer yapan birçok otobüs firması bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen molalar ve güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama 18 ila 22 saat arasında sürmektedir. Bu, en ekonomik ancak en uzun süren seyahat seçeneğidir.
        • Uçakla: Ankara'dan Van'a ulaşmanın en hızlı ve en pratik yolu şüphesiz uçak yolculuğudur. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan (ESB) Van Ferit Melen Havalimanı'na (VAN) her gün direkt uçuşlar bulunmaktadır. Uçuş süresi yaklaşık 1 saat 30 dakikadır. Havalimanlarına ulaşım, güvenlik kontrolleri ve bagaj bekleme süreleri de dahil edildiğinde, toplam yolculuk süresi ortalama 4 ila 5 saati bulur. Bu, karayoluna kıyasla muazzam bir zaman tasarrufu anlamına gelir.
        • Trenle (Van Gölü Ekspresi): Bu seçenek, bir ulaşımdan çok, nostaljik bir macera ve turistik bir deneyimdir. Ankara'dan kalkan Van Gölü Ekspresi, Kayseri, Sivas, Malatya ve Elazığ üzerinden Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşır. Bu yolculuk yaklaşık 25-26 saat sürer. Trenin en özgün özelliği ise Tatvan'a ulaştıktan sonra sona ermemesidir. Vagonlar, Tatvan'da devasa bir feribota yüklenir ve Van Gölü'nü yaklaşık 4-5 saat süren bir feribot yolculuğuyla aşarak Van İskelesi'ne ulaşır. Yataklı vagonlarda Doğu Anadolu'nun eşsiz manzaralarını izleyerek seyahat etmek, hıza değil deneyime odaklananlar için unutulmaz bir anıdır.

        Ankara ile Van arasındaki 1.250 kilometrelik devasa mesafe, günümüzde en pratik olarak 1.5 saatlik bir uçuşla aşılabilmektedir. Ancak karayolunun sunduğu Anadolu'yu keşfetme imkanı veya Van Gölü Ekspresi'nin yaşattığı nostaljik macera, bu uzun yolculuğu başlı başına bir deneyime dönüştürmek isteyenler için değerli alternatifler sunar. Seçiminiz ne olursa olsun, yolun sonunda sizi bekleyen Van, tüm yorgunluğunuza değecek bir güzellik ve zenginlik vaat etmektedir.

