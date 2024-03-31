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        Haberler Gündem Ankara Evren Belediyesi hangi partide? Ankara Evren Belediye başkanı kimdir? Ankara Evren Belediye başkan adayları

        Ankara Evren Belediyesi hangi partide? Ankara Evren Belediye başkanı kimdir? Ankara Evren Belediye başkan adayları

        Ankara Evren Belediyesi hangi partide? Ankara Evren Belediye Başkanı kimdir? Ankara Evren Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Evren Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Evren Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Evren yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:55
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        Ankara Evren Belediyesi hangi partide? Ankara Evren Belediye başkanı kimdir? Ankara Evren Belediye başkan adayları
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        Ankara Evren BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Evren Belediye Başkanlığını 1675 alınan oy ve %63.88 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hüsamettin Ünsal kazanmıştır.

        Evren Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Adalet ve Kalkınma Partisi %63.88

        İYİ Parti %35.01

        Saadet Partisi %0.34

        Vatan Partisi %0.31

        Demokratik Sol Parti %0.31

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.15

        Ankara Evren BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        HÜSAMETTİN ÜNSAL - AK Parti Ankara Evren Belediye Başkan Adayı ARİF GÜÇLÜ - CHP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı HİLMİ ÖZER - İYİ Parti Ankara Evren Belediye Başkan Adayı SAMED ESEN - MEMLEKET Ankara Evren Belediye Başkan Adayı MEHMET ÜNÜVAR - VATAN Ankara Evren Belediye Başkan Adayı NİHAT ÇETİN - MP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN - SP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı İRFAN DEĞİRMENCİ - TİP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı İSMAİL EKİCİ - BBP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı İKRAM BEDİR - DEM Parti Ankara Evren Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ÖZDEMİR - HÜDAPAR Ankara Evren Belediye Başkan Adayı ERKAN KAYGUSUZ - DSP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı VEYSEL KAZEL - BTP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı NİLÜFER YURTOĞLU - ANAP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı DOĞAN PARLAK - DSP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı ALPARSLAN İLGÜN - YENİDEN REFAH Ankara Evren Belediye Başkan Adayı FİKRET TURAN - YTP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı FURKAN EFE DİKİLİTAŞ - DEVA Ankara Evren Belediye Başkan Adayı ABDULKADİR BALOĞLU - YENİDEN REFAH Ankara Evren Belediye Başkan Adayı ZAFER İNCEKARA - MP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı UTKU DAĞ - TKP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı ÇETİN TAŞDEMİR - YENİDEN REFAH Ankara Evren Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN GÜLŞEN - MP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı BURAK ŞAHİNKAYA - DP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı YUNUS YILMAZ - HÜDAPAR Ankara Evren Belediye Başkan Adayı BEKİR ASICIOĞLU - SP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı KERİM ALÇIKAYA - ZP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı SERKAN KÖSE - MİLLİYOL Ankara Evren Belediye Başkan Adayı MÜSLİM TAŞDAN - ZP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN DEMİR - DEVA Ankara Evren Belediye Başkan Adayı BURAK YILDIZ - AB Ankara Evren Belediye Başkan Adayı MUHAMMED SADIK YILMAZ - BBP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı HAKAN KIYAK - DEM Parti Ankara Evren Belediye Başkan Adayı İBRAHİM KAYGISIZ - EMEP Ankara Evren Belediye Başkan Adayı

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