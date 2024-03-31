Ankara Evren Belediyesi hangi partide? Ankara Evren Belediye başkanı kimdir? Ankara Evren Belediye başkan adayları Ankara Evren Belediyesi hangi partide? Ankara Evren Belediye Başkanı kimdir? Ankara Evren Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Evren Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Evren Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Evren yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:55 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL