anlamlı günaydın mesajları 2020

Özellikle corona virüsünün olduğu ve ne zaman biteceği belli olmayan bu pandemi sürecinde, sevdiklerimizde dahil olmak üzere sağlığımızı korumak adına sevdiklerimizle aramıza fiziksel mesafe koymak zorunda kaldık. Sevdiklerimizden uzak kaldığımız bu günlerde sevdiklerimize ya da sevdiğimiz insanlara en azından “Günaydın” demek ve sevdiklerimizin gününü aydınlatmak için şu günlerde tercih edilecek en iyi yol, onlara muhteşem güzellikte ve anlam taşıyan “Günaydın” mesajları göndermek. Peki, anlamlı günaydın mesajları nelerdir? Anlamlı günaydın mesajları nasıl olmalıdır? Siz de sevdiklerinizin gününü aydınlatmak ve onlara tüm günlerinin güzel geçmesini sağlamak isteyenlerden iseniz sizin için derlediğimiz 2020 günaydın mesajlarını inceleyebilir ve kolayca sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Anlamlı günaydın mesajları sayesinde sizler için geniş bir şekilde oluşturduğumuz arşiv sayesinde sevgiliye ya da sevdiklerinize yazılacak en anlamlı ve en güzel birçok günaydın mesajları ile birlikte en güzel aşk sözlerini sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Bundan dolayıdır ki anlamlı günaydın mesajları ve günaydın aşk sözlerinin sevdiğinize duygularınızı açmanızda ve sevdiklerinize ise samimiyetinizi göstermekte yardımcı olacağından eminiz. Bu sebeple siz de sevgilinize en güzel mesajları göndermek istiyorsanız haberimize mutlaka göz atmalısınız. Siz de sevdiklerinize ya da sevgilinize anlamlı günaydın mesajlarıyla ulaşmak istiyorsanız, gerek sevgilinize gerekse de sevdiklerinize Anlamlı Günaydın Mesajları listemizden yararlanabilirsiniz. Oldukça anlamlı ve etkileyici günaydın mesajlarından derlediğimiz bu mesajlar ile sevdiğinize sabahın ilk aşk ateşini dopdolu bir şekilde hissettirebilir ya da sevdiklerinize gün boyu pozitif enerji empoze ederek günlerinin daha güzel geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu mesajların hem sevdiğinizin hem de sevdiklerinizin de sizinle sabırsızlıkla iletişime geçmesine sebep olacağından da eminiz.

Anlamlı Günaydın Mesajları

Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır, benim sevgili yârim, uyanmaya nazlanır.

Bir gün daha başlıyor hayatımda, kısa bir gecenin ardından merhaba diyorum hayata ve hayatıma, seviyorum seni günaydın hayatımın tek gerçeği

Bir güneş gibisin sen gözlerimde, geceleri rüyam olursun girersin düşlerime, hayatı buldum gözlerinde, günaydın sevgilim, günümüz aydın olur birlikte.

Bu doğan güneş bizim için doğuyor, yeni günü bize doğuruyor. Mutlu bir gün geçirmemiz dileğiyle günün aydın olsun sevgilim.

Bu sabah, bu sabah mavi bulutların avucuna sevgiyi gönlüne ve aşkı usulca kalbine bırakıyorum, güneş her zaman doğsun ve her doğan güneş sana mutluluk getirsin. Günaydın bir tanem.

Çayı da şekersiz içiyorum zaten, hiç yormam seni. Tek ihtiyacım ıslak dudaklarından bir kuru günaydın.

Doğan güneş bile seni kıskanıyor aşkım. Gün senin kadar aydın olamıyor. Benim günümde sensin aydınlığımda günaydın hayatım.

Dün gece gene aklımda sen vardın, şöyle bir içimi çekerek derinlere dalmışım ve sabah senin hasretinle uyanmışım. Seninle beraber uyanmak dileği ile günaydın bir tanem.

Dünyada birçok insan var kimi mutlu kimi mutsuz kimi gülüyor kimi ağlıyor ama tüm güzelliklere laik biri var oda şuan mesajımı okuyor günaydın.

Ettiğiniz duaların kabul olması dileğiyle günaydın dostlarım.

Geceleri uzaklara dalar gider gözlerim. Her şeyden çok sana olan özlemim. Bu sabah sırf senin için açıldı gözlerim. Günaydın benim her şeyim.

Gecenin karanlığında yolumu aydınlatan sana günaydın olsun sevgilim.

Gönlü sevgi dolu dostlara. Dostluğu dost gibi bilenlere. Güzelliği sevgi ile yoğuran insanlara. Gönül dolusu Günaydınlar.

Gönlündeki umut kapıları kapandıysa eğer doğan güneşe bak ve hayatta karşı olan savaşına devam et. Günaydın en yakın arkadaşım.

Gözlerimi açtığım zaman senin güzelliğin benim aklımdan çıkmıyor aç gözlerini uyan aşkım sana en çok sevdiğin aşkından günaydın aşkım.

Gün seninle güzel, sen olmadıktan sonra yeni günün ne anlamı var. Günaydın sevgilim iyi ki hep yanımdasın.

Günaydın aşkım o kadar güzel bir gün olsun ki bugün, hiç bitmese dediğin ve bitmeye yakınken yarının özlemini çektiğin huzur sevgi aşk heyecan mutluluk ve sevinç dolu bir gün geçirmen dileğiyle.

Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım seher vakti yapılan ve kabul olunan duam günaydın.

Günaydın hayatımın anlamı gözümün nuru bir tanem gözümü açtığımda aklıma gelen tek gerçek günaydın.

Günaydın hayatımın anlamı günaydın içimin sönmeyen ateşi günaydın baş tacım. Günaydın güzeller güzelim.

Günaydın hayatımın anlamı. Günde seni sevdiğim kadar uzun olsun ve gülen yüzünden gülücükler asla eksik olmasın.

Günaydın hepinize dert deryasında boğulmuş olmasına rağmen gülmeyi başaran arkadaşlarım.

Günaydın kadınım, günaydın hayat ve gene günaydın içimde sen olup koparamadığım kadınım.

Günaydın karanlık sabahlarımı aydınlatan güneşim.

Günaydın yeni doğan masum tatlı güneşim, günaydın kır çiçeğim, günaydın gönlümü fetheden sevgilim. Günaydın.

Günaydın yüreğime doğan aşk meleğim, günün aydın olsun. İyi ki varsın, seni çok ama çok seviyorum sevdiceğim.

Günaydın; benim viran gönlümün sultanı, Günaydın; dost bağımın gonca gülü, Günaydın; Süreyya yıldızım, Günaydın: ay yüzlüm, Günaydın; canımın cananı, Günaydın.

Güneş doğdu dünyamıza, gözlerini aç hadi sevgilim aşkımıza. Seni çok seviyorum. Günaydın sevdiceğim.

Güneş herkes için doğar. Ay ise gece uyumayanlar için. Ben güneş olup sadece ve sadece o güzel gözlerin için doğacağım. Günaydın yüreğimdeki boşluğu dolduran güzel sevgilim.

Güneşe inat seninle sabahlayacağım, güneş kıskansın seninle ısınacağım, yastıklar ağlasın göğsünde yatacağım. Yemin ederim bir tek sana bağlı kalacağım! Günaydın aşkım.

Günlerimde anlamlar gizli bakışların gibi, günlerimde heyecanlar gizli sana baktığımda kalbimin atışı gibi, günlerimde hep sen varsın sevgili, günaydınlar olsun sana.

Gününde yüzün kadar huzur oldu olsun. Günaydın sevgilim günaydın sana.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Günaydınlar aşkım.

Her nefes alıp verdiğimde seni hatırlıyorum ve bu yüzden seni unutamıyorum. Sen benim nefesim olmuşsun ve sen yoksan nefessiz kalıyorum. Günaydın hayatımın anlamı.

Her şey seninle başlar. Seninle bir her günüm seninle doğsun. Seninle batsın günaydın günümün en güzel varlığı.

İnsan her uyandığında ömründen bir gün gidiyor ama seninle benim ömrüm uzuyor. Günaydın aşkım.

Karanlığı seninle sildim ve parıldayan bir geleceğe seninle bakıyorum. Günaydın dünyanın en güzel kadını. Günaydın karıcım.

Masal gibi bir sabah bizleri beklerken, ben yüreğim kıyısında okyanusları sana getirdim sevgilim.

Melekleri gece üstünü örterken yanında görmüşler. Umarım iyi uyumuşundur. Günün bereketli ve iman dolu geçsin. Günaydın can dostum.

Rüyalarımın sahibi sensin, uykumdan uyanınca adın yankılanır odamda, sabah güneşi usulca doğarken, bu mesajı yolluyorum sana günaydın hayatımın anlamı.

Sadece rüyalarımda değil, gözlerimde yaşatıyorum seni, gözlerimde olduğun için rüyalarımdasın sevgilim, günaydın.

Sen başıma gelen en tatlı belasın. Bundan sonraki sabahları benimle uyanman dileğiyle. Sen’li Ben’li sabahlara sevgilim, günaydın seni seviyorum.

Sen benim yıldızımsın, güneşim olduğun gibi, sen benim bitmeyen günlerimsin tıpkı bugün olduğu gibi, günaydın sevgilim günaydın benim en güzel günüm.

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.