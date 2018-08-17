Annan Athletic - Queen`s Park karşılaşma önü

İskoçya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Annan Athletic, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Queen`s Park takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Annan Athletic 4 puanla 3. sırada, Queen`s Park 4 puanla 5. sırada bulunuyor. Annan Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Queen`s Park, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 349. İddaa'da Annan Athletic kazanır 2.20, berabere biter 3.20, Queen`s Park kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Annan Athletic son hafta oynanan Queen`s Park maçında 1-0 kazandı.

Queen`s Park, Annan Athletic karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Annan Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Annan Athletic, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Queen`s Park, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Queen`s Park, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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