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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar günü için dikkat! - Son dakika hava durumu haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli yağış ve toz taşınımı beklendiği bildirildi. İşte o bölgelerimiz ve illerimiz...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:22
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        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğusunda kuvvetli, Adana'nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

        SELE KARŞI DİKKAT UYARISI

        AA'da yer alan habere göre yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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        3 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

        Ayrıca, bu gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor. Bu nedenle, görüş mesafesin düşmesi, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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