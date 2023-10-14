Babalık davası yaşayan ünlüler
Metin Akpınar'ın, evlilik dışı iki kızı olduğu ortaya çıktı. Büyük ses getiren haber sonrasında babalık davasıyla mahkeme yollarına düşen isimleri derledik
Magazin dünyası Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan iki kızını konuşuyor. Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın biyolojik babası olduğunu öğrendikten sonra babalık davası için mahkemeye başvurarak DNA testi yapılmasını istedi.
Gizlilik kararı doğrultusunda Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. DNA testinin sonunda, Nebioğlu'nun Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu saptandı.
1988'de Antalya'da dünyaya gelen, Duygu Nebioğlu, 1994'te Nebioğlu Ailesi tarafından evlat edinildi. Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın babası olduğunu 21 yaşındayken öğrendi.
Duygu Nebioğlu, davanın sonuçlanmasından sonra şu açıklamayı yaptı: Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı. Henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım. Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum. Duyguluyum.
Çok geçmeden Duygu Nebioğlu'nun bir ikizi daha olduğu ortaya çıktı. Yani, Metin Akpınar'ın ikiz kız babası olduğu öğrenildi. Sevgi Nebioğlu'nun DNA testiyle ilgili mahkeme kararı ise henüz çıkmadı.
Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi olduğu, Sevgi Nebioğlu'na hitaben şunları yazmasıyla ortaya çıktı: Sen çocukları çok sevdin, ben hayvanları. Sen önüne bakardın ben derine. Senin sevgin, benim duyum genişledi. Bir gün yine seninle ışığa selam verip aynı yumurtaya atlar, aynı hikâyeyle gelirdim. Duvarı delerken yine seni çekerdim kardeş. Sen anladın kardeş.
Metin Akpınar, evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında Habertürk'e açıklama yaptı. Akpınar, açıklamasında konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.
Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi.
İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.
Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.
Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.
Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.
En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.
Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.
Metin Akpınar
Sürpriz haber sonrasında babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler isimleri hatırlayalım...
EMRAH ERDOĞAN
Emrah, magazin dünyasının en çok konuşulan babalık davalarından birini yaşadı. Şarkıcı, 1990'da Bursa'da sahneye çıktığı sırada Ebru Çolak ile tanıştı. Çolak, daha sonra bu ilişkiden olduğunu iddia ettiği oğlu Tayfun için Emrah'a babalık davası açtı.
Anne Ebru Çolak Emrah'a 1992'de açtığı dava tam sekiz yıl sürdürdü. Emrah, baba olduğunu sürekli reddetti. Art arda karşılıklı davalar açıldı. En son olarak da DNA testiyle küçük Tayfun'un babasının Emrah olduğu resmen ortaya çıktı. Ancak Emrah yıllardır oğluyla görüşmüyor.
İBRAHİM TATLISES
İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Işıl Çıtak'tan 1989'da dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, babasının soyadını alabilmek için harekete geçti.
Dilan Çıtak avukatı aracılığı ile 15.08.2017 tarihinde aile mahkemesine 'babalık' davası açtı. Tatlıses, yıllar sonra kızını kabul etti.
EROL BÜYÜKBURÇ
Erol Büyükburç'un kızı olduğunu iddia eden Esra Şimşek'in açtığı babalık davası sonucunda mahkeme, sanatçının mezarının açılmasına karar verdi.
Babalık davasıyla Erol Büyükburç'un kızı olduğunu ispatlayan Esra Şimşek, mirastan pay almak için kız kardeşi Evren Büyükburç'a dava açtı.
Sekiz yıl önce hayatını kaybeden Erol Büyükburç'un yaklaşık 5 milyon dolarlık mirası iki kız kardeş Esra Şimşek ve Evren Büyükburç'u karşı karşıya getirdi.
SELÇUK URAL
Selçuk Ural da babalık davasıyla yüzleşen ünlülerden. Ceyhan Çubukçu'dan dünyaya gelen oğlu Hakan Ural ile uzun süredir gerilim yaşayan Selçuk Ural, oğlu hakkında "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyerek şok bir açıklamada bulunmuştu.
1968'de doğan ve gözlerden uzak büyüyen Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Çubukçu, Selçuk Ural'a babalık davası açtı. 14 yaşına geldiğinde mahkeme kararıyla Hakan Çubukçu, Hakan Ural oldu.
JUDE LAW
Jude Law, 2008'de model Samantha Burke ile kısa bir ilişki yaşadı. Hamile kalan Burke bir kız bebek dünyaya getirdi. Yapılan DNA testi, Law'un baba olduğunu kanıtladı.
Aktör, kızının bakımını ve onunla görüşmeyi kabul etse de Burke ile ilişkisini sürdürmedi.
STEVE BING
Elizabeth Hurley ile eski sevgilisi iş insanı ve film yapımcısı Steve Bing arasında da babalık davası yaşandı. Hurley, Bing ile ilişkisinden Damian adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi.
Steve Bing, Damian'ın kendi oğlu olduğunu reddetti, ancak yapılan DNA testiyle baba olduğunu kesinleşti.
MICK JAGGER
Efsanevi müzik grubu Rolling Stones'un üyesi Mick Jagger, aşk hayatıyla en çok konuşulan ünlülerden biri. 1972'de model Marsha Hunt, çocuğunun babasının Jagger olduğunu ileri sürdü.
Hunt'ın açtığı dava dokuz yıl sürdü. Baba olduğunu kabul eden Jagger, çocuğu için ekonomik destek olmak zorunda kaldı.
EDDIE MURPHY
Eddie Murphy, 2006'da eşinden boşandıktan sonra Spice Girls grubundan Melanie Brown ile bir ilişki yaşadı.
Ayrılık sonrası Brown, Murphy'den hamile olduğunu açıkladı. Eddie Murphy bunu reddetti. Ancak DNA testi ile oyuncunun bebeğin babası olduğu kesinleşti.