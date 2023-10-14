Vincenzo Montella'dan Boey sözleri!

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"Birlikteliğimiz başladığı günden itibaren iştahlı bir oyuncu grubuyla karşılaştık. Sahanın dışında da elinden geleni veren bir grup var. Ben sadece onlara yol gösteriyorum. Onlar da sahaya performanslarını yansıtıyor. Onlara teşekkür ediyorum."

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"Bu değişim çok iyi bir değişim oldu evet ama 3 günde 1 maç oynanan bir dönemden geçiyor futbolcular. Oyuncularımın 3 günde 1 maç oynadığı ortada. Oyuncularla geri bildirim almak adına birebir konuşmam gerekiyor. Ona göre bir değerlendirme yapacağım. Çünkü, Letonya maçımız çok önemli."