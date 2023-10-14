Otomobilin, kırmızı ışıkta çarptığı cipin sürücüsü hayatını kaybetti
Aksaray'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı cipin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada otomobilinin hız göstergesi ise 140 kilometrede takılı kalması dikkat çekti
Aksaray'da, otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı cipin sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü kazayı yaralı olarak atlatırken, 2.0 promil alkollü olduğu belirlendi, aracın hız göstergesi 140 kilometrede takılı kaldı.
HAYATINI KAYBETTİKazada hayatını kaybeden Musamettin Bozkurt
Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Nakkaş Kavşağı'nda meydana geldi. Musamettin Bozkurt (50) yönetimindeki kırmızı ışıkta bekleyen cipe, Okan Demir (35) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücüler Bozkurt ile Demir yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musamettin Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Öte yandan, 2.0 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Okan Demir ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutulandı. Okan Demir'in otomobilinin hız göstergesi ise 140 kilometrede takılı kaldı.