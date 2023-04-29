Anne ayı, 4 yavrusuyla yiyecek ararken görüntülendi

O anlara tanıklık eden Utku Anuk isimli vatandaş, kentin coğrafyasının her türlü yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bugün bir anne ve 4 yavrusunu gördük. Çok güzel bir görüntüydü. Doğamızı, hayvanlarımızı sevip koruyalım" dedi.