"ŞİMDİ DAHA İYİ BİLİYORUZ"

Ve şöyle devam etti; "Ve ben çok gençtim ve 'zor' olarak etiketlenerek her şeyi kaybetmenin ne kadar kolay olduğunun son derece farkındaydım, bu yüzden heyecanlıymışım gibi davrandım ve işime devam ettim. Bu bir güç oyunu değildi, kimse kötü olmaya ya da beni incitmeye çalışmıyordu. Çok farklı bir zamandı ve şimdi daha iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.