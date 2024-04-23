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        Haberler Dünyadan Anne Hathaway'den, 2000'li yıllarda kimya testi itirafı - Magazin haberleri

        Anne Hathaway'den, 2000'li yıllarda uygulanan kimya testi itirafı

        Anne Hathaway, 2000'li yıllarda kimya testleri için 10 erkek oyuncuyu öpmesinin istendiğini ve bir zamanlar normal kabul edilen bu uygulama sonlandırdığı için minnettar olduğunu anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:29
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        Anne Hathaway, verdiği bir ropörtajda 2000'li yıllarda oyunculardan kimya testleri sırasında potansiyel rol arkadaşlarıyla öpüşmenin ve sevişmelerini istemenin "normal" olduğunu söyledi. Bu deneyim, onun hem kafasının karışmasına hem de uyumlu görünme konusunda baskı hissetmesine sebep olmuş.

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        "HEYECANLANMADIM"

        Anne Hathaway; "Aslında bunu yapmanın en kötü yolu bu. Birgün bana, '10 adamımız geliyor ve sen de kadroya alındın. Hepsiyle sevişeceğin için heyecanlı değil misin?' diye soruldu Ben de, 'Bende bir sorun mu var?' diye düşündüm. Çünkü heyecanlanmadım. Kulağa iğrenç geldiğini düşündüm" dedi.

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        "ŞİMDİ DAHA İYİ BİLİYORUZ"

        Ve şöyle devam etti; "Ve ben çok gençtim ve 'zor' olarak etiketlenerek her şeyi kaybetmenin ne kadar kolay olduğunun son derece farkındaydım, bu yüzden heyecanlıymışım gibi davrandım ve işime devam ettim. Bu bir güç oyunu değildi, kimse kötü olmaya ya da beni incitmeye çalışmıyordu. Çok farklı bir zamandı ve şimdi daha iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

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        Bu farkındalık, Anne Hathaway'in 'The Idea of ​​You' filminin hem yıldızı hem de yapımcısı olarak yaklaşımını şekillendirdi. O ve ekip, bu garip 'kimya testlerine' güvenmek yerine, rol arkadaşını bulmak için çok daha rahat bir süreç tasarladı. Oyuncular karakterlerinin seveceği bir şarkı seçtiler ve ardından Hathaway ile kısa bir doğaçlama gerçekleştirdiler.

        Fotoğfarlar: Avalon

        #Anne Hathaway
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