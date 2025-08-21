Habertürk
        Anne katili ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        Anne katili ölü bulundu!

        Mersin'de 1 ay önce annesi Belkıs Durmuş'u boğazını keserek öldüren ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ali Durmuş adlı katil zanlısı, cezaevinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 10:37 Güncelleme: 21.08.2025 - 10:37
        Anne katili ölü bulundu!
        Mersin'in Mut ilçesinde annesini katleden şizofreni hastası Ali Durmuş, tutuklu bulunduğu cezaevinde bir ay olmadan hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre korkunç olay, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Ali Durmuş (48), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Belkıs Durmuş'u (68) defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.

        Evden gelen sesleri duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, annenin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

        CEZAEVİNDE RAHATSIZLANIP HAYATINI KAYBETTİ

        Tutuklanan katil zanlısı Ali Durmuş, Silifke Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Görevliler, bir aya yakın cezaevinde olan Durmuş'un hareketsiz olduğunu ve kontrol ettiklerinde öldüğünü tespit etti. Ölüm sebebinin belirlenmesi için Durmuş'un cesedi Adli Tıp'a gönderildi. Durmuş'un ölümüne yönelik ilk tespitte ise böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
