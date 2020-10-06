Enfes lezzetiyle herkesin annesinin, anne köftesi meşhurdur. Sofraların olmazsa olmazı köfte, patates çocukların da en sevdiği yemeklerden biri. Gelin hep birlikte anne köftesi tarifimize geçelim.

Kaç Kişilik: 4-6

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 40 dakika

Anne Köftesi İçin Gereken Malzemeler:

Yarım kilo Kuzu kıyma

2 adet patates

1 su bardağı domates rendesi

1 adet soğan

1 kırmızı biber

Maydanoz

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı galeta unu

1 yumurta

Sıvı yağ

1 Çay kaşığı kırmızı biber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Yarım su bardağı su

Anne Köftesi Yapılışı:

Derin bir kaba aldığımız kıymanın içerisine yumurta, tuz, sarımsak, maydanoz, baharatlar, rendelenmiş ve acı suyu çıkarılmış soğan ve galeta ununu alalım.

Özdeşleşmesi için iyice yoğuralım.

Yoğurulan kıymadan orta büyüklükte parçalar koparıp, köfte şeklini verelim.

Tavanın içerisine aldığımız az bir miktar sıvı yağ ısınınca, üzerine elma dilim kesmiş olduğumuz patatesleri kızartmak için koyalım.

Fırına da gireceği için çok kızartmamıza gerek yok.

Patateslerin ardından, köfteleri kısık ateşte hafifçe kızartalım.

Tavanın dibinde kalan yağı dökelim.

Neredeyse hiç yağsız olarak kızarmasını sağlayalım.

Yemeğimizin çok yağlı olması istediğimiz bir şey değildir.

Fırın tepsisinin altına köfteleri üzerine patatesleri döşeyelim.

Daha sonra sırasıyla iri doğranmış kırmızı biber, rendelenmiş domates, tuz ve su ilave edelim.

En üstüne köftelerin yanmaması için fırın kağıdı serelim.

Önceden ısıtılmış, 180 derece fırında yarım saat pişirelim.

Afiyet Olsun.

Püf Noktası:

Çift tarafını az biraz kızarttığımız köfteleri, kısık ateşte pişirince, içerisine daha iyi ısı alır ve ortası çiğ kalmaz.