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Haberler Gündem Kaza değil cinayet gibi! Son dakika: Anneanne ve torunu öldüren şoför, alkol testine itiraz etmiş - Güncel haberler
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Anneanne ve torunu öldüren şoför, alkol testine itiraz etmiş

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan anneanne ve torununa otomobille çarparak ölümlerine neden olan ve kaza sırasında alkollü olduğu belirtilen şahsın alkol testine itiraz ettiği ortaya çıktı.

Kaza değil cinayet gibi! Son dakika: Anneanne ve torunu öldüren şoför, alkol testine itiraz etmiş - Güncel haberler
Kaza değil cinayet gibi! Sürücü alkol testine itiraz etmiş!
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DHA

Bursa'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'e (6) otomobille çarparak ölümlerine neden olan ve kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen Burak Ulga'nın (28), alkol testine itiraz ettiği ortaya çıktı. Kaza yerinde 2 kez alkolmetreye üfleyen Ulga´nın, 0.88 promil alkollü olduğu belirlenirken, itiraz üzerine saatler sonra yapılan kan testinde alkole rastlanılmadığı öğrenildi. Ulga´nın, ifadesinde ise "Aniden önüme çıktılar, fren yapmama rağmen kazaya engel olamadım. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Kaza, 26 Haziran Pazar günü Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi´nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya yönüne giden Burak Ulga, kullandığı 16 ANV 418 plakalı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit ile torunu Zeynep Mira Güler´e çarptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Fikriye Yeğit hayatını kaybederken, torunu Zeynep Mira Güler, Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Zeynep Mira da doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti. Tatil için anneannesiyle İstanbul´dan Bursa´daki akrabalarının yanına geldiği gün hayatını kaybeden Zeynep Mira Güler, İstanbul´da toprağa verildi.

"FREN YAPMAMA RAĞMEN ENGEL OLAMADIM"

Kazanın ardından gözaltına alınan ve 0.88 promil alkollü olduğu tespit edilen Burak Ulga ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ulga'nın, daha önce de alkollü olarak direksiyon başına geçtiği öğrenildi. Ulga'ya, 29 Aralık 2019'da 1.98 promil, 30 Ocak 2022'de ise 0.86 promil alkollü olarak araç kullandığı için ceza uygulandığı ortaya çıktı. 2 yıl süreyle ehliyetine el koyulan Ulga´nın, kazanın olduğu gün ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

Kaza yerinde ve sonrasında 2 kez alkol metreye üfleyen ve 0.88 promil alkollü olduğu belirlenen Burak Ulga'nın, alkol testine itiraz ettiği ortaya çıktı. İtiraz üzerine saatler sonra yapılan kan testinde alkole rastlanılmadığı öğrenildi. Ulga´nın, ifadesinde ise "Bursa´dan Mudanya´ya geliyordum. 3 kişi aniden önüme çıktı. Fren yaptım. Fren yapmama rağmen kazaya engel olamadım. Üzgünüm" dediği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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