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Anneler Günü ne zaman, hangi gün 2022? Anneler Günü hediyeleri nelerdir?

2022 Anneler Günü için artık heyecan dorukta. Tüm dünyada ve ülkemizde her Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü öncesi vatandaşlar; Anneler Günü tarihi ve hediye tavsiyelerine ilişkin araştırmalarına devam ediyor. İşte detaylar...

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    Anneler Günü ne zaman, hangi gün 2022? Anneler Günü hediyeleri nelerdir?

    Anneler Günü ne zaman? 2022 Anneler Günü hangi güne denk geliyor? Sorusu bu özel günde annesini onurlandırmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Peki, bu yıl 2022 Anneler Günü hangi gün kutlanacak?
  • 02
    Anneler Günü ne zaman, hangi gün 2022? Anneler Günü hediyeleri nelerdir?

    2022 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 8 Mayıs 2022 Pazar gününe denk gelmektedir.
  • 03
    Anneler Günü ne zaman, hangi gün 2022? Anneler Günü hediyeleri nelerdir?

    ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.

    Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

    Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

     
  • 04
    Anneler Günü ne zaman, hangi gün 2022? Anneler Günü hediyeleri nelerdir?

    ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

    1) Buket Çicek

    2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

    3) Küçük Ev Aletleri

    4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

    5) Giyim Eşyası

    6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

    7) Fotoğraf Çerçevesi

    8) Duvar Saati

    9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

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