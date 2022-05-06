Anneler Günü ne zaman? 2022 Anneler Günü hangi güne denk geliyor? Sorusu bu özel günde annesini onurlandırmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Peki, bu yıl 2022 Anneler Günü hangi gün kutlanacak?