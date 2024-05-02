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        Haberler Magazin Annelik heyecanı yaşayan Burcu Biricik'ten yeni fotoğraf - Magazin haberleri

        Annelik heyecanı yaşayan Burcu Biricik'ten yeni fotoğraf

        2016'da reklamcı Emre Yetkin evlenen ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 16:54 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:54
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        Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve kızını kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, oyuncu arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da rol alan Elit Andaç Çam ve Ecem Özkaya'nın yanı sıra Aydan Taş ile keyifli vakit geçiren Burcu Biricik, arkadaşlarıyla objektif karşısına geçti. Elit Andaç Çam'ın paylaştığı karede Biricik'in büyüyen karnı dikkat çekti.

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        "EMRE CİNSİYET KONUSUNDA ÇOK EMİNDİ"

        Öte yandan Burcu Biricik geçtiğimiz aylarda; "Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti.

        #Burcu Biricik
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