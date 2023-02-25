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Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi

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AA
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Antakya'da birçok bina yıkıldı. 
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı

    Atatürk Caddesi'nde binaların altındaki iş yerleri de enkaza döndü.
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı

    AA'nın haberine göre depremlerin ilçede yol açtığı yıkım, fotoğraf karelerine yansıdı.
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı

    Fotoğraflarda, enkazın önünde üzerindeki gelinlikle duran cansız manken de görülüyor.
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı

    Kent merkezinde arama kurtarma çalışması yapılan bir apartmanın enkazında asılı kalan pelüş oyuncak ve duvarları yıkılan evlerdeki asılı perdeler dikkati çekiyor.
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı

    İkinci katı zeminle eşitlenen bir apartmanın önünde duran iki sahipsiz kedi de objektiflere yansıdı. Kedilerin önünden ayrılmadığı apartman ve çevresinde, enkaz kaldırma çalışması yapanların dışında kimse görülmüyor.
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı
  • Antakya'da depremin yıkımı fotoğraf karelerine yansıdı

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