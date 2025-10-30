Antalya - Çanakkale kaç kilometre? Antalya - Çanakkale arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya'dan yola çıkıp, Likya'nın gizemli antik kentlerini, Karya'nın zeytinliklerini ve İyonya'nın bereketli ovalarını geride bırakarak Homeros'un İlyada'sına ve bir ulusun kahramanlık destanının yazıldığı Gelibolu'ya ulaşmak... Bu güzergah, bir harita üzerinde iki noktayı birleştirmekten çok daha fazlasıdır; Batı Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini ve coğrafyasını adeta yaşayarak deneyimlemektir. İster lacivert koylarda mola verilen bir sahil rotası, ister iç bölgelerin daha kestirme yolları tercih edilsin, Antalya-Çanakkale yolculuğu her kilometresinde farklı bir hikaye anlatır. Bu yazıda, bu uzun ve zengin rotayı, farklı güzergah alternatifleri, ulaşım modları ve yolculuğu bir serüvene dönüştüren detaylarla birlikte keşfedeceğiz.

ANTALYA - ÇANAKKALE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Antalya ile Çanakkale arasındaki mesafe, tercih edilen karayolu güzergahına göre önemli ölçüde değişiklik gösterir. Yolcuların önünde, biri manzarasıyla büyüleyen sahil yolu, diğeri ise kilometre olarak daha uzun olsa da daha hızlı olabilen iç kesim yolu olmak üzere iki ana rota bulunur.

Sahil Güzergahı (İzmir Üzerinden): Bu rota, Ege kıyı şeridini takip eder ve turistik açıdan en zengin olanıdır. Bu güzergah üzerinden Antalya - Çanakkale kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık 710 kilometredir.

İç Kesim Güzergahı (Bursa Üzerinden): Bu rota ise daha çok hız odaklıdır ve büyük şehirler üzerinden ilerler. Bu güzergah üzerinden mesafe yaklaşık 760 kilometredir.

Görüldüğü üzere, Antalya - Çanakkale kaç km sorusunun net bir yanıtı yoktur ve tamamen seçilecek olan yolculuk tarzına bağlıdır. Keyifli bir Ege turu için sahil yolu, daha hızlı bir ulaşım için ise iç kesim yolu değerlendirilebilir.