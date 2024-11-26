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        Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan açığa alındı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medya paylaşımları nedeniyle Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan'ın açığa alınmasını kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 21:32 Güncelleme: 26.11.2024 - 21:38
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        Antalya Cumhuriyet Savcısı açığa alındı
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        HSK, savcı Mehmet Çağlayan'ın Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki görüşleri ile "Kurumlara, resmi işlemlere ve kamu görevlilerine hiçbir güven kalmamış", "Topraklar satılıyor, işgal ediliyor, demografik yapı bozuluyor. Devletin, kurum ve kuruluşların içi boşaltılıyor" ve "Adaleti olmayan devletin büyük bir çeteden farkı yoktur." ifadelerini içeren çeşitli tarihlerdeki sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlattı.

        HSK, incelemesi sonucu, Mehmet Çağlayan'ın açığa alınmasına karar verdi.

        Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan, son olarak sosyal medya hesabından Kara Harp Okulu'nda kılıçlı yemin töreni düzenleyen teğmenlere destek mesajı paylaşmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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