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        Haberler Spor Diğer Antalya'da dağ bisikleti heyecanı - Diğer Haberleri

        Antalya'da dağ bisikleti heyecanı

        Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, 10-13 nisan tarihlerinde koşulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:12
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        Antalya'da dağ bisikleti heyecanı
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        Bisiklet turizminin ülkemizdeki önemli merkezlerinden Antalya, 10-13 Nisan tarihlerinde Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışlarına ev sahipliği yapacak. Antalya’nın eşsiz doğasında Kemer bölgesinde düzenlenecek, dağ ve gravel bisikleti tutkunlarını bir araya getirecek etkinliğin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek.

        Trans Taurus, katılımcılara Toros Dağları’nı deneyimlemeleri için dağ bisikleti, elektrikli dağ bisikleti ve gravel kategorilerindeki parkurlarda mücadele imkanı sunacak. Bu yıl “Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor” sloganıyla düzenlenecek organizasyonda sporcular, 4 gün 4 etapta 200 kilometre pedal çevirecek.

        Kemer’den start alacak yarışçılar, yaylalar ve dağ yollarını geçerek Toros Dağları’nda farklı bölgelerden geçerek aynı noktada finişi görecek.

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        Enduro Organizasyon & Sky Events tarafından dağ bisikletçilerini Toros Dağları ile buluşturan TransTaurus Epic MTB / Gravel yarışlarının kayıtları ise devam ediyor.

        Türkiye’de dağ ve gravel bisikletin gelişmesi ve Antalya’nın bisiklet turizmi potansiyelini ön plana çıkaracak etkinliğin ülkemizin tanıtımına katkı sağlarken dünyada ise bölgenin bilinirliğine katkı sağlaması amaçlanıyor.

        YERLİ VE YABANCI 140 SPORCU KATILACAK

        Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, 4 gün 4 ayrı etaplarda 200 kilometrelik parkurda koşulacak. Organizasyona bu yıl yerli ve yabancı 140 sporcu katılım sağlayacak.

        10 Nisan Perşembe gününü Kemer ilçe merkezindeki Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda başlayacak organizasyonda il gün 20 kilometrelik sıralama etabı geçilecek. 11-12-13 Nisan tarihlerinde ise günlük 60 kilometrelik etaplarda rakımla birlikte eğimde giderek artacak ve sporcular, Kemer’in batısını çevreleyen Toroslar’daki sedir ormanları içerisinde mücadele verecek. Yörüklerin yaşadığı yaylalarda Türk misafirperverliğini yakından görecek katılımcılar, son gün zorlu etaplardan sonra son finişi görecek. Dereceye giren sporcular, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda düzenlenecek ödül töreninde kupalarına kavuşacak.

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