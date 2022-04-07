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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde cansız beden bulundu
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Antalya'da balıkçılar denizde cansız beden bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyıdan yaklaşık 700 metre açıkta balıkçılar tarafından cansız beden bulundu

Son dakika: Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde cansız beden bulundu
Antalya'da denizde cansız beden bulundu
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AA

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında erkek cansız bedeni bulundu.

Dinek Mahallesi Ulaş mevkisinde balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 700 metre açıkta deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenli Bot Komutanlığı ekipleri, sudaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bota alınarak kıyıya getirilen erkek cansız bedeninin, 24 yaşındaki Ü.D'ye ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından cansız beden, Alanya belediye morguna götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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