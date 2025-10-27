AKTOB'un su tasarrufuna yönelik hazırladığı proje kapsamında çarpıcı bilgilere de yer veriliyor. Buna göre Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün (WRI) 2050 yılına kadar su stresinin en yüksek olacağı bölgeleri gösteren 'Su Stresi Haritası'na göre Türkiye, "kırmızı" yani "yüksek stres" altındaki bölgede yer alıyor. Türkiye'nin güneyi ve batısı ise 'son derece yüksek stres' bölgeler olarak gösteriliyor. Haritada bölgeler, son derece yüksek (yüzde 80 ve üzeri), yüksek (yüzde 40-80), orta- yüksek (yüzde 20-39), orta-düşük (yüzde 10-19), düşük (yüzde 10 ve altı) olarak ifade ediliyor. Ayrıca senaryoya göre sıcaklıkların 2100'de 2.8 ile 4.6 derece arasında artacağı da öngörülüyor.

Su tasarrufu yapan tesislerin çevreye duyarlı turistler için cazip hale geldiği vurgulanan AKTOB'un projesinde, su tasarrufu için 3 temel strateji hedeflendi. Bunlar şöyle sıralandı: "Kullanılan su miktarı çeşitli yöntemlerle azaltılmalı israfın önüne geçilmelidir. Binalarda yağmur suyu hasadı ve gri su kullanım sistemleri kullanılarak suyun yeniden kullanılması sağlanmalıdır. Suyu israf eden ekipmanlar veya yöntemler suyun verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde değiştirilmelidir. Bir otel odası günde ortalama 1500 litre su tüketiyor. Su ve enerji verimli uygulamalar işletme giderlerini yüzde 10-15 azaltabilir. 2050 yılına gelindiğinde 2.4 milyar insanın su stresi altında yaşıyor olması öngörülüyor."