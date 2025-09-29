Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Antalya'da "Yörük göçü" canlandırıldı | Son dakika haberleri

        Antalya'daki festivalde "Yörük göçü" canlandırıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde kültürel mirasın korunması, yöresel ürünlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen festival kapsamında "Yörük göçü" canlandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:07 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Antalya'nın Kaş ilçesinde kültürel mirasın korunması, yöresel ürünlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Gürsu (Köyre) Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Yöresel Ürünler Festivali", Yörük göçü etkinliğiyle başladı.

        2

        Geleneksel kıyafetler giyen köylüler, geçmişte kullanılan tarım aletleriyle yürüyüşe katıldı.

        3

        At, eşek, deve, keçi, koyun ve köpeklerin de yer aldığı temsili göçle, Yörüklerin yaylalardan dönüşü canlandırıldı.

        4

        Deve üzerinde davul zurna eşliğinde göçe katılan gelin için "gelin indirme" ritüeli de gerçekleştirildi.

        5

        Bir grup da korteje klasik motorlarla katılarak, gösteri sundu.

        6

        Katılımcılar, hem Yörük kültürünü hem de bölgenin köklü yaşam biçimini tanıma fırsatı buldu.

        7

        Yöresel ürünlerin tanıtımı için düzenlenen tahin yeme yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Kaşık kullanmadan yarım kilo tahin tüketen erkeklerde Ayhan Kepçeli, kadınlarda ise Hacer Kocakaya birinci oldu. Kepçeli, üç yıldır festivale katıldığını ve iki yıldır birinci olduğunu belirterek, haftalık 2-3 kilo tahin tükettiğini söyledi. Kocakaya ise tahinin dokusunun yumuşak ve lezzetli olduğunu ifade etti.

        8

        Etkinliğe AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, Gürsu Mahallesi Muhtarı Eyüp Armutçu ve çok sayıda üretici ile vatandaş katıldı.

        9
        10
        11
        12
        #antalya haberleri
        #yörük göçü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi