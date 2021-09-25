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Antalya Devlet Opera ve Balesi ekimde 11 temsille seyircisinin karşısına çıkacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ekim ayında 11 temsil ile sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi ekimde 11 temsille seyircisinin karşısına çıkacak
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun bir süre sahnelere ara veren Antalya DOB, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bir opera, 3 bale, bir müzikal ve 6 konser olmak üzere toplam 11 temsille izleyici karşısına çıkacak olan Antalya DOB'da provalar hızla devam ediyor.

Müzik düzenlemesi Deniz Yıldız'a, metni ve rejisi ise Fatih Şanal'a ait olan "Memleketim" müzikali, 5 Ekim Salı akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin karşısına çıkacak. Klasik Batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerin konu alındığı eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek.

Eylülde 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenen "Pandemic" balesi, bu defa Antalyalı sanatseverler ile 9 Ekim Cumartesi akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde buluşacak. Libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait eser, salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen zaman diliminin sanatsal bir yapıya dönüştürülmesi açısından dikkati çekiyor. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetecek.

Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan Romeo ve Juliet balesi de 21 ve 23 Ekim'de sahnelenecek.

Antalya DOB, Puccini'nin Uzakdoğu ezgileri ile süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını 26 Ekim Salı akşamı sanatseverler ile buluşturacak. Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetecek.

Ayrıca ekimde biri Antalya Müzesi'nde 6 konser düzenlenecek. 7 Ekim'de "Venera Ensemble", 12 Ekim'de "Sonbaharda Brahms", 16 Ekim'de "Stabat Mater ve Barok Aryalar", 19 Ekim'de "Çello Yıldızları" ve 30 Ekim'de "Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri" ile Antalyalı sanatseverler ile sahnesinde buluşmaya hazırlanan Antalya DOB, 14 Ekim'de ise Antalya Müzesi bahçesinde bir konser gerçekleştirecek.

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