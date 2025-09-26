Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştı!
Antalya'nın Kaş ilçesinde hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 yaşındaki F.G., Yunanistan'ın Meis adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı. F.G. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi
Antalya'da, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G.'nin (33), Kaş İlçesi Beşadalar önlerinde yüzerek Kızılhisar (Meis) Adasına geçmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İHA'daki habere göre ekipler tarafından tekneye çıkarılan F.G., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
