Alanyaspor - Adana Demirspor: 0-0



Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- STAT: Kırbıyık Holding

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç

ALANYASPOR: Runarsson Fatih Aksoy, Pereira (Dk. 60 Candeias), Balkovec, Yusuf Özdemir, Leroy Fer (Dk. 60.Lusamba), Doumbia, Umut Güneş (Dk. 82 Efkan Bekiroğlu), Efecan Karaca, Ahmed Hassan, Oğuz Aydın (Dk. 75 Ivan Cavalerio).

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir Svensson, Rakitskiy (Dk. 37 Semih Güler), Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola (Dk. 46 Abdurrahim Dursun)-(Dk. 85 Mert Yıldız), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 63 Erhun Öztümer), Gulbrandsen (Dk.63 Assombalonga)

SARI KARTLAR: Leroy Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Fatih Aksoy (Alanyaspor)Rodrigues(Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Belhanda (Adana Demirspor)Spor Toto Süper Lig´in 14´üncü haftasında Alanyaspor sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

9´uncu dakikada savunma arkasına sarkan Belhanda, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

13´üncü dakikada Stambouli´nin ortasında ceza sahası içindeki Belhanda vuruşunu yaptı. Top kaleci Runarsson´da kaldı.

34´üncü dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz ile duvar pası yapan Efecan çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Ahmed Hassan´ın yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ertaç´ta kaldı.

44´üncü dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Orta sahadaki ikili mücadelede topu korumaya çalışan Belhanda´nın Fatih´e dirsekle müdahalesi sonucunda oyunu durduran hakem Çağdaş Altay, Belhanda´yı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

59´uncu dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında ceza sahası yayına hızla sokulan Ahmed Hassan´ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf gelişine sert vurdu, kaleci Ertaç gole izin vermedi.

62´nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias, arka direğe ortasını yaptı. Yusuf´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71´inci dakikada önde yapılan baskıyla topu kapan Lusamba´nın pasını Ahmed Hassan´a verdi. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topu kornere tokatladı.

80´inci dakikada Alanyaspor savunmasının hatası sonrasında topla buluşan Ndiaye, ceza sahasına girdikten sonra şutu çekti. Kaleci Runarsson, topu kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0´lık eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya ENGİN ANAK

2022-11-11 22:32:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.