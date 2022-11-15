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Adliye önünde eski kayınbiraderini vuran sanık için 28 yıl hapis talebi

DHA

Adliye önünde eski kayınbiraderini vuran sanık için 28 yıl hapis talebi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ayrıldığı eşi Güllü Akman'ın (25) kardeşi Bilal Akman'ı (23), tekerlekli sandalyeyle geldiği Antalya Adliyesi önünde silahla vuran Onur Duygulu (25) hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20, 'ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma' suçundan 8 yıla kadar hapis istendi.
Bir özel hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman, internetten tanıştığı Onur Duygulu ile 1,5 aylık arkadaşlığın ardından 17 Ekim 2020'de evlendi. İddiaya göre, Onur Duygulu sürekli alkol alıp, eşine şiddet uygulamaya başladı. 7 aylık hamile olduğu sırada yine şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021'de evden de atıldı. Güllü Akman, Muratpaşa ilçesinde oturan ailesinin yanına sığındı. Onur Duygulu, zaman zaman gelip eve dönmesi için Akman'ı ikna etmeye çalıştı ancak boşanma davası açıldı. Mahkeme, 17 Kasım 2021'de çiftin boşanmasına karar verdi.
HER İKİSİ DE SİLAHLA YARALANDI
Onur Duygulu, 30 Ocak günü saat 06.00 sıralarında Güllü Akman'ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan Güllü Akman'ın önce ellerini tutup ardından pompalı tüfeği başına dayayan Onur Duygulu, kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Güllü Akman'ın kapıyı kapatmak istemesi ile Duygulu, pompalı tüfekle ateş etti. Akman sağ kol ve omuz bölgesinden yaralandı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Süleyman Akman, eski damadını ateş ederek yaraladı. Eski kayınbiraderi Bilal Akman ise yanına gittiği Duygulu'yu tüfekle kolundan vurdu. Ağır yaralanan Güllü Akman, götürüldüğü hastanede koldan uzanan sinirlerin koptuğunun belirlenmesi üzerine 5 ameliyat geçirdi. Onur Duygulu ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELİP, ADLİYE ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ
Tarafların karşılıklı şikayeti üzerine 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Güllü Akman´ın müşteki, Onur Duygulu ile Bilal ve Süleyman Akman'ın müşteki sanık olduğu davanın 5 Nisan'da görülen duruşmasına Onur Duygulu, hastanede tedavi gördüğü için katılamadı. Onur Duygulu'nun annesi A.D. (58), duruşmada oğlu ve eski gelininin evliliğindeki fotoğrafları mahkeme heyetine sunmak istedi. Onur Duygulu, arkadaşı Ramazan Aydın'ın yardımıyla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden çıkıp, tekerlekli sandalyeyle Antalya Adliyesi yakınındaki kafeye geldi. A.D., tanıklık yapamayacağının söylenmesi ile duruşmadan çıkıp, kahvaltı için bir kafeye gitti. Bu sırada A.D. ile oğlu Onur Duygulu telefon görüşmesi yaptı. Tekerlekli sandalye ile adliyenin çıkış kapısına yönelen Onur Duygulu, üzerindeki tabancayı çıkararak, duruşmadan çıkan Süleyman Akman, Güllü Akman ve kardeşleri Bilal Akman ile Kübra Akman'a ateş etmeye başladı. Saldırıda Bilal Akman bacağından vuruldu. Adliyede görevli polis ekipleri, Onur Duygulu ile kendisine tabancayı verdiği iddia edilen arkadaşı Ramazan Aydın'ı gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan Bilal Akman, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Onur Duygulu, Ramazan Aydın ve A.D. hakkında Bilal Akman´ın yaralanması olayıyla ilgili Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülen duruşmasına, tutuklu sanıklar Onur Duygulu ile Ramazan Aydın, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.D., şikayetçi avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkili avukatı, duruşmada hazır bulundu. Önceki duruşmada istenilen raporlar dosyaya sunuldu. Sanık Onur Duygulu, savunmasında silahı tuvalette bulduğunu vurguladı. Sanık Ramazan Aydın ise arkadaşı Onur Duygulu'da silah olup olmadığını bilmediğini ifade etti.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıkların, Bilal Akman'ı 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar cezalandırmasını talep etti. Duygulu'nun 'ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma' suçundan 8 yıla kadar cezalandırılması, Aydın'ın 'ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma' suçundan beraatı talep edildi. Tutuksuz sanık A.D. hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraat talep edildi. Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-11-15 14:19:03

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