Antalya'da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Türkler Mahallesi, D-400 kara yolunda bulunan kavşakta meydana geldi. Abdullah Kadan (33) yönetimindeki 07 BEF 519 plakalı hafif ticari araç ile Sadık Deveci (53) idaresindeki 07 HKG 96 minibüs çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan Özlem Öztürk (40), Durmuş Giriş (45), Ayşe Konca (39), Halil Macar (36), Bülent Özcan (30), Gülşah Gökcan (39) ve Halil Dizman (60) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 7 yaralı ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazayla ilgili jandarma inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde minibüsün kavşaktan karşı yola geçerken hafif ticari araçla çarpışıp, devrildiği görüldü.