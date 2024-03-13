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        Antalya'da elektrik akımına kapılan amatör balıkçı hayatını kaybetti

        Antalya'nın Serik ilçesinde oltası yüksek gerilim hattına takılan 41 yaşındaki amatör balıkçı, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 18:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 18:18
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        Antalya'da elektrik akımına kapılan amatör balıkçı hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Serik ilçesinde oltası yüksek gerilim hattına takılan 41 yaşındaki amatör balıkçı, hayatını kaybetti.

        Belkıs Mahallesi'ndeki Köprüçay nehri kenarına balık tutmaya giden Hüseyin Demir'in (41) oltası yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Demir, ağır yaralandı.

        Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesinde sevk edilen Demir, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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