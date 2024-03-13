Antalya'da otel inşaatında meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı

İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çöken beton, demir profil ve saçların altında minibüs ile kamyonet kalırken, minibüste bulunan Osman Göktürk yaralandı.

Belek turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otel inşaatının bahçe bölümünde bulunan tek katlı yapının çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

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