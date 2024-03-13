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        Antalya'da otel inşaatında meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:48
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        Antalya'da otel inşaatında meydana gelen göçükte 1 kişi yaralandı
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        Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi yaralandı.

        Belek turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otel inşaatının bahçe bölümünde bulunan tek katlı yapının çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

        Çöken beton, demir profil ve saçların altında minibüs ile kamyonet kalırken, minibüste bulunan Osman Göktürk yaralandı.

        İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Göktürk, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartıldı.

        Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Göktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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