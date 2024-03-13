Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın (2)

İTFAİYEEKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'nde 5 yıldızlı Granada Otel'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otelde inşaat çalışması sebebiyle müşteri bulunmazken, personel ise ekipler tarafından hızla tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Dumandan etkilenen personele ayran verildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.