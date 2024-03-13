Alanya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelde çıkan yangın hasara neden oldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelde çıkan yangın hasara neden oldu.
Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, otelde hasara yol açtı.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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