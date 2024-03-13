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        Alanya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:19 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:04
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        Alanya'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, otelde hasara yol açtı.

        Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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