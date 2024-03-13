Ünlüler bayramda sahnede

TURİZM sezonunun başlangıç dönemine denk gelen Ramazan Bayramı tatilinde, Antalya ve KTTC başta olmak üzere otellerde ünlü sanatçıların konser ve gösterileri olacak.

Bu yıl turizm sezonunun yoğunluğunun az olduğu başlangıç günlerine denk gelen Ramazan Bayramı için Antalya başta olmak üzere birçok turizm bölgesinde beş yıldızlı oteller ünlü isimlerin sahneye çıkacağı konser programları hazırladı. Tur operatörleri ile birlikte hazırlanan konserlerin düzenleneceği oteller bakımından Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) öne çıkıyor.

Ramazan Bayramı tatili için Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki otellerde Kenan Doğulu, Sibel Can, Zeynep Dizdar, Mustafa Keser, Gökhan Tepe, Volkan Konak, Candan Erçetin, Erkan Güleryüz konser verecek. Belek'te bir otelde Cem Yılmaz'ın gösterisi olacak.

Kemer ilçesindeki otellerde ise Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Bülent Serttaş, Aşkın Nur Yengi, Deniz Seki, Avantgarde Orkestra, Fettah Can sahnede olacak. Alanya'da Öykü Gürman ve Rober Hatemo, Kundu'da Haluk Levent ile Melek Mosso, Side'de Sakiler ve Ceylan Ertem konser düzenleyecek.

Antalya'nın yanı sıra KKTC'deki Bafra, Girne, Gazimağusa gibi turizm kentlerindeki otellerde de ünlüler bayram konserleri verecek. Kıbrıs otellerinde Yıldız Tilbe, Emre Altuğ, Özcan Deniz, Bülent Serttaş, Ebru Yaşar, Tan Taşçı, Buray, Altay, Bilal Sonses, Coşkun Sabah, Melek Mosso, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Sinan Özen, Aleyna Tilki, Merve Özbey, Sibel Can konserleri olacak. Cem Yılmaz’ın KKTC'de gösteri sergileyecek.

Bodrum'da Enbe Orkestrası, Sapanca'da Altay ve Gökhan Tepe, Afyonkarahisar'da Gökhan Tepe ve Bengü'nün konser programları hazırlandı.