İstilacı türün kuyruk başına yüzde 100 artan teşviki balıkçıları sevindirdi

AKDENİZ’i istila eden balon balığı türlerinin kuyruk başına yapılan ödemesinde artış yapıldı. 12,5 liradan yüzde 100 artışla 25 lira olan teşvik, balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise bu teşvikin popülasyonu değiştirmeyeceğini, balıkçılara katkı sağlayacağını söyledi.

Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz’de yerleşen hem yerli balıkların popülasyonuna hem de balıkçıların ağlarına zarar veren balon balığıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı son yıllarda balon balığının kuyruğunu getiren balıkçılara 12,5 lira ödüyordu. Bakanlık, kuyruk başına ödemeyi yüzde 100 artışla 25 liraya çıkardı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Balon balığının Akdeniz kıyılarına en çok görülen ve en zararlısı olarak değerlendirilen Lagocephalus Sceleratus türünün 150 bin adedine kadar 25 lira, diğer türler için de 125 bin adede kadar 10 lira ödenecek.

BALIKÇILAR MEMNUN

Kuyruk teşvikinde yüzde 100’lük artış balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Antalya Balıkçı Barınağı Yeni Liman Su ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Burhan İrtekin, ağlara takılan ticari balıklara balon balıklarının zarar verdiğini söyledi. Kuyruk başına 25 lira ödenmesinin iyi olduğunu ifade eden İrtekin, “25 lira olması güzel. Hiç değilse zarar verdiği ağların parası çıkar. Geçen sene hiç balon balığı avlamadım ama 25 lira olunca avlayıp kuyruğunu teslim edebilirim" diye konuştu.

Balon balığının kuyruk kesim ve diğer biriktirme işlemlerinin çok zahmetli olduğunu kaydeden balıkçı Kemal Gürkan ise “Öyle mücadele edilir mi bilmiyorum ama düşmanı olan türler var. Onların bir şekilde avının yasaklanarak doğal yolla mücadele edilmesi gerekiyor. Bu mücadele, biraz boşa bir mücadele gibi görünüyor. Sular gittikçe ısınıyor zaten. Balon balığını bir şekilde ticarete kazandırmak gerekiyor" dedi. Balon balığı biriktiren balıkçılar olduğunu, ancak küçük çapta kaldığını kaydeden Gürkan, “Trol ve gırgır tekneleriyle av yapılırsa daha etkili olur. Her zaman başvuruyoruz ve başvururken bir ücret yatırıyoruz, ancak o yatırdığım ücreti bile karşılayacak kadar balon balığı teslim edemedim" diye konuştu.

Bir başka balıkçı Levent Şahin Yüz, yeni gelişmeyi değerlendirdi. Balıkçı için iyi olduğunu belirten Yüz, “Yüzde 100 artış iyi, fazlasını beklememek lazım. Sırf balon balığı için bir mücadele verilmez ama ağlara takılan 3-5 bin lira iyi olur" dedi. Yüz, balıkçıların tuttukları balon balıklarının kuyruklarını dolaplarda bekletip haftalık teslim ettiklerini de kaydetti.

'ONLARI YOK ETMEYİ KAFAMIZDAN ÇIKARMAMIZ LAZIM'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığı teşvikini değerlendirdi. Balon balığı türünün gittikçe Akdeniz sularında arttığını belirten Gökoğlu, balıkçılara bu teşvikin bir katkı sağlayacağını söyledi. Balıkçıların sıklıkla balon balıklarından şikayetçi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, “Burada amaç balon balığı popülasyonundan bir miktar çekmek ve balıkçıya destek vermek. Popülasyonu düşürmez. Akdeniz’e girdiler artık, onları yok etmeyi kafamızdan çıkarmamız lazım. Teşvik konusunda derisinden, kemiğinden, pulundan yararlanma yöntemlerini düşünmemiz lazım" dedi.