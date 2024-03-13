Antalya'da kurulan güzellik akademisinde eğitimlere başlandı

Antalya'da açılan MED Güzellik Akademi'de kurslar başladı.

Dr. Mehmet Kanpolat'ın Muratpaşa ilçesinde kurduğu akademide, kurucu eğitmen Aysun Kayapınar'ın eğitmenliğinde faaliyetlere başlandı.

Akademide kurslara katılan adaylar, teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sınavlarda başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alabilecek.

Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer ile bazı kamu kurum ve kuruluşların müdürleri akademiyi ziyaret etti.

MED Güzellik Akademinin müdürü Dr. Kanpolat, yaptığı açıklamada, özellikle merdiven altı kuruluşların sektöre zarar verdiğine dikkati çekerek, sağlık turizminde büyük ameliyatlar kadar estetik operasyonların da talep gördüğünü söyledi.

Uzman ellerde yapılan işlemin önemine dikkati çeken Kanpolat, "Merkezimizde ciddi anlamda önemli eğitimler veriyoruz. Bazı kuruluşlarda sadece teorik ve maketler üzerinde uygulama eğitimi verilirken biz üst teknolojili cihazlarda uygulama imkanı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kanpolat, alanında uzman kişilerin yetişmesinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"10-15 günlük kurslarla değil, 826 saatlik kurslarla ve sınavla bilgilendirme yaparak, adaylara insan anatomisinden fizyolojisine her alanda eğitim sunarak, Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı iş yeri açma yetki belgesi veriyoruz. İnsanlar bu alanda iş yeri açtığında daha liyakatli, donanımlı, tecrübeli olsun istiyoruz. Merkezimizde üst düzey son teknolojiye sahip cihazlar var. Hem güzellik alanında işlemler yapıyoruz hem de kursiyerlere öğrendiklerini uygulama imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda sağlık turizmine de katkı sunmak istiyoruz."