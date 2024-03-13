Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Didem Nur Güvenç'in (17) kullandığı 07 ACM 791 plakalı motosiklet ile T.Ü. (65) yönetimindeki 07 HDC 68 plakalı kamyon, Payallar Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Güvenç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü T.Ü. ise gözaltına alındı.
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