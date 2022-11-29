'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı (2)

ŞÜPHELİLER SABIKALIYMIŞ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 polis memurunun yaralandığı, saldırganlardan 1'inin öldüğü, 3'ünün yakalandığı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Buna göre, yasa dışı silah ticaretini önlemek için çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinden gelen 42 AEG 77 plakalı otomobilde kaçak silah bulunduğu ihbarıyla harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu otomobil, ilçe girişinden itibaren 2 ekiple takibe alındı. Sanayi sitesine giren otomobilin önü ve arkası, polis araçlarıyla kesildi. Şüphelilerden Mustafa Şener Habir, otomobilden inerek kaçmaya başladı. 'Dur' ihtarına, yanında bulundurduğu tabancayla ateş ederek karşılık veren Habir, 2 polis memurunu yaraladı. Çıkan çatışmada, Mustafa Şener Habir hayatını kaybetti. Otomobildeki diğer şüpheliler Tahir Ü., Mehmet Ü. ve Özgür Y. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada, Mustafa Şener Habir'in polise ateş açtığı ruhsatsız tabancanın yanı sıra bir tabanca daha ele geçirildi. Mustafa Şener Habir ve diğer şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Mithat ABAKAN/ ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-11-29 11:10:04
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