Antalya'da kuvvetli yağmur; deniz kahverengi oldu (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da kuvvetli yağmur; deniz kahverengi oldu (3)

DHA

Antalya'da kuvvetli yağmur; deniz kahverengi oldu (3)


DOLU, 500 DÖNÜM ALANI ETKİLEDİ
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan'da etkili olan dolu nedeniyle seralar ve portakal bahçeleri, zarar gördü. Dün akşam başlayan yağmur, bu sabah şiddetini artırdı. Sağanak, saat 11.30 sıralarında Adrasan'da doluya dönüştü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yaklaşık 500 dönüm alanı etkiledi.
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Bugün saat 11.00 sıralarında mahallemizde dolu yağışı meydana geldi. Doludan seralar ve portakal bahçeleri zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak. Tüm çiftçilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Allah bir daha göstermesin. Çiftçilerimiz Tarsim sigortalarını mutlaka yaptırsın. Her an ne olacağı belli olmuyor" dedi.
Adrasan Mahallesi'nin muhtarı Nail Aksoy ise "Mahallemizde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle seralarımız ve portakal bahçelerimiz zarar gördü" diye konuştu. (DHA)Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2022-11-29 16:45:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da karısını demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Antalya'da karısını demir çubukla öldüren sanığa ...
Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Antalya Emniyet Müdür Çevik, AGC Başkanı Taş'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Antalya Emniyet Müdür Çevik, AGC Başkanı Taş'ı ...
Antalya Spor Lisesi Dart Takımı Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Antalya Spor Lisesi Dart Takımı Türkiye şampiyonu ...
GÜNCELLEME 2 - Antalya'da "dur" ihtarına uymayan şüphelilerin açtığı ateş sonucu 2 polis yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Antalya'da "dur" ihtarına uymayan ...
(Görüntülü) ADRASAN&#039;I DOLU VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADRASAN'I DOLU VURDU
Antalya'da kuvvetli yağmur; deniz kahverengi oldu (2)
YEREL HABERLER Antalya'da kuvvetli yağmur; deniz kahverengi oldu (2)
Trabzonspor kafilesi, Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi, Antalya'ya geldi
Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin ...
(Görüntülü) KAŞ&#039;TA ŞİDDETLİ YAĞIŞ SELE YOL AÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAŞ'TA ŞİDDETLİ YAĞIŞ SELE YOL AÇTI
Antalya'da 28. Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Arkeolojik Kazılar Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 28. Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve ...
Antalya'da kuvvetli yağmur; deniz kahverengi oldu
YEREL HABERLER Antalya'da kuvvetli yağmur; deniz kahverengi oldu
(Görüntülü) ANNESİNE PASTA ALMAYA GİDERKEN MOTOSİKLETLE EKİP OTOSUNA ÇARPIP ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANNESİNE PASTA ALMAYA GİDERKEN ...
Annesine pasta almaya giderken motosikletle ekip otosuna çarpıp öldü
YEREL HABERLER Annesine pasta almaya giderken motosikletle ekip ...
Hull City, çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
YEREL HABERLER Hull City, çalışmalarını Antalya'da sürdürdü
(Görüntülü) KAYIP SEDA NUR&#039;UN ANNESİ: SEN GELMEZSEN BEN ÖLÜRÜM
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYIP SEDA NUR'UN ANNESİ: SEN ...
Kayıp Seda Nur'un annesi: Bir an önce gelmeni istiyorum
YEREL HABERLER Kayıp Seda Nur'un annesi: Bir an önce gelmeni ...
(Görüntülü) OTOMOBİLLE OTOBÜS ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLLE OTOBÜS ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 1 ...
Antalya Kaş'ta yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya Kaş'ta yağış etkili oldu
(Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ÇAVUŞOĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Antalyaspor, Maccabi Tel Aviv ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak
YEREL HABERLER Antalyaspor, Maccabi Tel Aviv ile yarın hazırlık ...
'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli öldü, 2 polis yaralı (2)
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatıştılar; 1 şüpheli ...
Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 720 sürücüye ceza kesildi
YEREL HABERLER Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 720 ...
(Görüntülü) &#039;DUR&#039; İHTARINA UYMAYIP POLİSLE ÇATIŞTILAR; 1 ŞÜPHELİ ÖLDÜ, 2 POLİS YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'DUR' İHTARINA UYMAYIP POLİSLE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.