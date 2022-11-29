Antalya'da kuvvetli yağmur; deniz kahverengi oldu (3)



DOLU, 500 DÖNÜM ALANI ETKİLEDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan'da etkili olan dolu nedeniyle seralar ve portakal bahçeleri, zarar gördü. Dün akşam başlayan yağmur, bu sabah şiddetini artırdı. Sağanak, saat 11.30 sıralarında Adrasan'da doluya dönüştü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yaklaşık 500 dönüm alanı etkiledi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Bugün saat 11.00 sıralarında mahallemizde dolu yağışı meydana geldi. Doludan seralar ve portakal bahçeleri zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak. Tüm çiftçilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Allah bir daha göstermesin. Çiftçilerimiz Tarsim sigortalarını mutlaka yaptırsın. Her an ne olacağı belli olmuyor" dedi.

Adrasan Mahallesi'nin muhtarı Nail Aksoy ise "Mahallemizde meydana gelen dolu yağışı nedeniyle seralarımız ve portakal bahçelerimiz zarar gördü" diye konuştu. (DHA)Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2022-11-29 16:45:24



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